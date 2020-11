Massimo Troisi, ex Nathalie Caldonazzo/ Operazione al cuore, lei: “temeva perché..”

Nathalie Caldonazzo è stata davvero l’ultima compagna di Massimo Troisi? La showgirl ritorna sull’argomento in occasione della partecipazione a S’è Fatta Notte, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso lunedì 23 novembre 2020 in seconda serata su Rai1. A sollevare il dubbio il nipote di Massimo Troisi, in una intervista del 2019 riportata da Urban Post, dove affermava di non ricordarsi di Nathalie Caldonazzo negli ultimi momenti di vita dello zio. “Accanto a Massimo c’eravamo noi della famiglia. lo ero con lui dal mattino alla sera e sinceramente Nathalie Caldonazzo non me la ricordo proprio“, aveva detto. Per poi aggiungere: “Il grande amore di mio zio è stato soltanto uno: la scrittrice e sceneggiatrice torinese Anna Pavignano. Finita la loro storia d’amore, infatti, hanno continuato a collaborare artisticamente”.

Massimo Troisi, ecco il perché del lungo silenzio di Nathalie Caldonazzo

Per molto tempo Nathalie Caldonazzo ha mantenuto un certo riserbo sugli ultimi anni di vita dell’attore e sul suo rapporto con Massimo Troisi. Il motivo? La reazione del suo ex fidanzato Andrea Ippoliti, che le aveva chiesto di non parlarne per “non togliere qualcosa al loro rapporto”. Fondamentalmente Massimo Troisi rappresentava un argomento tabù per la coppia. Eppure l’attore partenopeo aveva condiviso molto con Nathalie Caldonazzo, persino le paure di una seconda operazione al cuore. “Il cardiologo gli disse che doveva assolutamente operarsi, aveva il cuore di un 70enne e la valvola doveva essere sostituita”, la confidenza di Nathalie Caldonazzo in un’altra ospitata a Vieni da Me. Massimo Troisi temeva l’operazione, che infatti non andò bene. “Mi mettevo le unghie dentro le mani per non piangere. Perché io tutta questa forza non ce l’avevo. I dottori mi dicevano che l’operazione era andata malissimo”.



