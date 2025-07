Massimo Venturiello, marito di Tosca: attore teatrale, i due hanno lavorato a lungo insieme. Dopo la lunga storia d'amore, nel 2024 le nozze

Nel 2024 sono arrivate, per Tosca, le nozze con Massimo Venturiello, l’uomo che già da diversi anni era al suo fianco come compagno di vita, e che solamente un anno fa è diventato suo marito. Venturiello, classe 1957, è un attore e regista teatrale. Dopo aver studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, ha esordito sotto la guida di Gabriele Lavia con il “Tito Andronico” di Shakespeare, ottenendo poi qualche ruolo anche in tv: è stato, ad esempio, nel cast di Distretto di Polizia 6. Diversi, invece, i ruoli a teatro, che lo hanno incoronato come uno degli attori più importanti d’Italia per quel che concerne il teatro. A sua volta, invece, è stato regista nel 2012 del monologo “Barberia” di G. Clementi. Diverse anche le attività come doppiatore: ha dato voce, negli anni, a tantissimi attori internazionali tra i quali Bruce Willis e Colin Firth.

Massimo Venturiello, marito di Tosca: “Ci ho pensato un po’ di anni”

Le nozze per Massimo Venturiello e Tosca sono arrivate solamente ne 2024, nonostante la loro storia andasse avanti ormai da tempo. I due si sono sposati il 20 giugno di un anno fa, con una cerimonia intima, annunciata proprio dall’artista sui suoi canali social. “Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo” ha scritto Tosca nell’annunciare l’unione con Massimo, al quale era legata da tantissimo tempo. Il marito di Tosca è stato al suo fianco a lungo nella vita ma anche nel teatro: i due hanno spesso lavorato insieme sul palco in diverse avventure, condividendo tante opere e ruoli che li hanno portati ad innamorarsi.

Scherzando ancora sui social, Tosca ha annunciato il suo matrimonio dicendo: “Eh sì, mi sono sposata… Ci ho pensato un po’ di anni, ma alla fine sono convolata a nozze!”. Una decisione, quella di sposare Massimo Venturiello, alla quale Tosca ha pensato tantissimo: i due sono stati infatti insieme tanti anni prima di decidere di convolare a nozze.