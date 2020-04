Master & Commander sfida ai confini del mare/ Su Rai 4 il film con Russell Crowe

Pubblicità

Master & Commander sfida ai confini del mare va in onda su Rai 4 oggi, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2003 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Twenty Century Fox e la Universal Pictures con la regia di Peter Weir. Il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Patrick O’Brian, la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista in collaborazione con John Collee, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Russell Boyd, il montaggio è stato realizzato da Lee Smith Mentre i costumi indossati sulla scena dai vari attori sono stati ideati e realizzati da Wendy Stites. Nel cast sono presenti Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis e Jack Randall.

Pubblicità

Master & Commander sfida ai confini del mare, la trama del film

Ecco la trama di Master & Commander sfida ai confini del mare. Ci troviamo In Europa nell’anno 1805 un periodo nel quale sono in atto le cosiddette guerre napoleoniche con le quali il nascente impero francese sta cercando di conquistare e di dettare legge su tutto il vecchio continente. Il principale avversario di Napoleone al momento non sembra essere la Russia bensì l’Inghilterra soprattutto per la capacità della Marina Britannica. Infatti il nuovo fronte della guerra è proprio quello nel mare con le intenzioni della Francia di spostare il conflitto nell’oceano Pacifico. L’impero britannico tuttavia non ha alcuna intenzione di permettere tutto questo ed è per questo che decide di inviare una propria nave comandata dal capitano Aubrey con un equipaggio di poco inferiore alle 200 unità.

Pubblicità

La sua missione è quella di intercettare una nave da guerra francese che è stata inviata verso il Mar dei Caraibi per transitare da Panama e quindi entrare nell’Oceano Pacifico. Il primo scontro che la nave britannica avrà con quella francese sarà a dir poco drammatico in quanto anche in ragione della nebbia la nave francese riesce a prevalere senza alcun problema facendo leva anche sulla capacità di fuoco nettamente superiore. La nave britannica con un pizzico di fortuna e soprattutto sfruttando la nebbia riesce a salvarsi. Nonostante tutto questo il capitano della nave britannica non vuole assolutamente arrendersi a ritornare in patria come sconfitto anche se è cosciente di come la nave francese sia nettamente più forte e potente della sua.

A questo punto ordina ai propri uomini di riparare quanto prima la nave per poter essere nuovamente in grado di effettuare un attacco ed avrà così iniziò una incredibile caccia nella quale si scontreranno due tipologie differenti di navi e soprattutto due mentalità molto diverse per quanto concerne l’approccio militare. Alla fine il comandante britannico saprà far prevalere la propria astuzia riuscendo a superare quella che era una netta inferiorità punto di vista della potenza di fuoco.

Video, il trailer di Master & Commander sfida ai confini del mare



© RIPRODUZIONE RISERVATA