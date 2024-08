Master Crimes anticipazioni: oggi 13 agosto 2024 in onda su Rai1 la prima puntata

Dopo Sophie-Cross Verità Nascoste, Rai1 ha deciso di puntare su un nuovo giallo di produzione franco-belga: Master Crimes. La serie poliziesca d’oltralpe vede l’attrice Muriel Robin nei panni della protagonista Louise Arbus professoressa universitaria di criminologia a Parigi, brillante, determinata e forte ma dal carattere non facile che ha deciso di non collaborare più con la polizia quando ha contribuito alla condanna di un uomo che lei riteneva innocente. Uno sconvolgente omicidio, però, con una frase tratta da un suo libro ‘Aspetto l’assassino perfetto’ spingerà la Arbus a tornare ad indagare. Accettata la sfida si farà aiutare da quattro dei suoi studenti più brillanti: Boris, Mia, Samuel e Valentine mentre incontrerà l’ostilità ed il rigore della capitano Barbara Delandre (Anne Le Nen). Spiegata a grandi linee la trama, vediamo le anticipazioni Master Crimes dei primi due episodi di puntata.

Le anticipazioni di Master Crimes rivelano che nel primo episodio dal titolo Assassino Perfetto il brutale omicidio di una giovane donna sconvolgerà la protagonista. Il corpo di Sofia Perez, questo il nome della vittima, verrà ritrovato sui binari di una ferrovia, la vittima si scoprirà in seguito che è stata uccisa con 12 coltellate ma ciò che colpirà tutti e è che sul suo corpo, come già anticipato, verrà trovata la frase ‘Aspetto l’assassino perfetto’ citazione tratta da un suo libro. Il commissario Ragusira informerà di tutto Louise che si renderà conto che non può tirarsi indietro e deve necessariamente collaborare con la capitana Barbara Delandre, che guida l’indagine. Per affrontare questo complesso caso, Louise decide di coinvolgere quattro dei suoi migliori studenti, formando così una squadra che si immergerà completamente nella risoluzione del mistero. Riusciranno a scoprire chi e perché ha ucciso la giovane e soprattutto qual è il legame della criminologa con l’assassino?

Anticipazioni Master Crimes, trama 1a puntata in onda oggi: chi ha ucciso davvero Sofia Perez?

Dalle anticipazioni su Master Crimes e sulla prima puntata si scopre anche quale sarà la trama del secondo episodio, che è la continuazione del primo ed ha lo stesso titolo. Verrà ritrovato disteso su una strada proprio davanti ad una statua del Cristo il corpo senza vita di Raphael Lantier. La capitana Barbara Delandre, esaminando la scena, sarà convinta che Lantier si sia tolto la vita per sfuggire alla giustizia, cercando così di evitare la punizione per i suoi crimini. Ma Louise Arbus non condividerà questa opinione comune.

Le anticipazioni su Master Crimes svelano che per la Arbus, l’idea che Lantier si sia suicidato non quadrerà affatto con il profilo di un assassino capace di un omicidio così provocatorio come quello di Sofia Perez. Louise crede che ci sia dell’altro dietro la morte di Lantier e, insieme ai suoi studenti Samuel, Mia, Boris e Valentine, deciderà di intrufolarsi nella casa dell’uomo per scavare più a fondo nella sua psiche. Durante la loro incursione, prima di essere scoperti dalla capitana Delandre, il gruppo riesce a formulare una teoria: Lantier non era il vero mandante degli omicidi, ma solo un esecutore, mentre il vero cervello criminale è ancora in libertà. Ed è a questo punto che un’altra notizia sconvolgente arriverà: è stato commesso un altro omicidio.

Come vedere in diretta streaming Master Crimes: serie poliziesca di Rai1

Svelate le anticipazioni di Master Crimes, non resta che ricordare che la serie è composta da sei episodi, che verranno trasmessi da Rai 1 nel corso di tre prime serate (13, 20 e 27 agosto 2024), “Master Crimes” vede nel cast oltre alle protagoniste Muriel Robin e Anne Le Nen, Olivier Claverie (Commissario Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Nordine Ganso (Boris Volodine), Nicolas Briançon (Pierre Delaunay). L’appuntamento con la prima puntata è per oggi, martedì 13 agosto 2024 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay ed in seguito disponibili nel catalogo.