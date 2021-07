Master KG, “Jerusalema”/ Video, il nuovo tormentone dell’estate (Battiti Live 2021)

Master KG, il cantante e dj africano alla ribalta grazie a Jerusalema

Ormai virale sui social, il singolo Jerusalema ha portato alla conoscenza dei più il cantante e dj africano soprannominato Master KG, il cui vero nome è Kgaogelo Moagi. Stasera, 13 luglio, lo vedremo esibirsi a Battiti Live 2021. Complice la pandemia, complice il successo spasmodico di TikTok come diffusiore di challenge e tendenze, Jerusalema ha scalato le vette delle classifiche mondiali grazie alla #JerusalemaDanceChallenge. A distanza di più di un anno, la canzone fa parlare ancora di sè e di recente ancora di più a causa di una “questione ancora aperta”.

Si apprende, infatti, da “Le nouvel Afrik.com”, la denuncia della sudafricana Nomcebo Zikode. L’artista rivela, usando come canale i suoi social media, di non essere stata ancora pagata per la canzone, “Jerusalema” pur avendo contribuito a portarla al successo con la sua voce e la sua apparizione nel video di successo. La replica del dj africano avviene ancora una volta tramite i social, un tweet in questo caso, nel quale lui stesso rivela di non disconoscere affatto il ruolo cruciale di Nomcebo nel rendere famosa la canzone, anzi… fa notare ai fan come la cantante abbia iniziato il suo tour Jerusalema senza minimamente coinvolgere il cantante e spiega come la bellissima collega in realtà pretenda il 70% dei ricavi, piuttosto che la metà come ci si aspetterebbe. Sebbene queste questioni, la canzone resta un grande successo ai confini tra la musica house e il gospel, sacro e profano che si fondono creando puro entusiasmo e contagiosa energia.

Master KG, i successi prima di Jerusalema

Prima di questa super hit, vari sono stati i progetti musicali di Master KG, ma nessuno lontanamente di impatto come Jerusalema. Ma i fan non devono preoccuparsi: “Shine your light” promette di essere altrettanto spumeggiante e i colleghi David Guetta e Akon contribuiscono a creare un clima di positività e allegria. Chi si chiede dettagli in più sulla sua vita privata può dare un’occhiata al suo profilo instagram e dilettarsi a fare supposizioni. Master KG non rivela, infatti, più di tanto di sé, ma un follower attento potrebbe intuire la sua passione per le automobili e la sua propensione a viaggiare, esplorare posti nuovi e condividere la bellezza di ciò che vi trova. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il cantante e disk jockey africano sembrerebbe ancora legato alla sua Makhadzi, di cui però non è noto molto, salvo la sua passione per la recitazione cui sembrerebbe dedicarsi più di recente.

Video Jersualema





