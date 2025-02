L’invention test di Masterchef 14 è l’occasione, per Jack, di mostrare un lato inedito di sé, che fino a questo momento non si era visto, essendo lui un ragazzo molto riservato. Nel suo piatto con bacon e pomodoro, chiamato “Nevali”, parla infatti molto della sua storia. Più precisamente, il concorrente giovanissimo racconta di aver fatto parte, in passato, di una band e di aver adottato quel nome d’arte. Alla domanda se sia o meno appassionato di musica, Jack annuisce e spiega di aver preso questa passione dal papà, che negli anni in cui ha conosciuto la mamma, suonava nei locali della riviera romagnola come chef.

Pagelle Masterchef 14 e eliminato 8a puntata/ Gianni sbaglia due volte, Anna e Franco quasi perfetti e Jack..

Masterchef 14, Jack apre il suo cuore: “Papà? Un giorno vorrò rincontrarlo”

Dopo aver spiegato come si sono conosciuti i suoi genitori, Jack rivela ancora: “Di mio padre non ho preso molto. Diciamo che non sono in rapporti eccelsi ma mi ha lasciato due cose: la cucina e la musica. Non abbiamo buoni rapporti perché è una testa calda, non ha mai lasciato la sua vita mondana. Ma so che arriverà il giorno in cui vorrò rincontrarlo”. Emozionato, chef Barbieri lo guarda con gli occhi lucidi e commenta: “Vedrai che un giorno tutto cambierà”.

ELIMINATO MASTERCHEF ITALIA 14, CHI È?/ Gianni fallisce la prova e va via. Concorrenti in lacrime

Jack, ancora, prosegue spiegando: “Ho messo un po’ di lui nel piatto. Spero di non fare gli stessi errori che ha fatto lui, ma c’è molto di lui in me. Magari è la volta buona che gli faccio una chiamata”. Successivamente, durante la prova in esterna a Rovereto, Jack ha avuto modo di tornare nuovamente sul tema del padre, spiegando che i suoi genitori non stanno ormai più insieme. Un’evidenza che emerge dalla sua frase: “A Rovereto ci venivo quando i miei stavano insieme, perché parte della famiglia di mio padre è trentina”.