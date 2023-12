Masterchef 2023 al via dal 14 dicembre/ L’arrivo del giudice ombra e tutte le novità

Masterchef Italia 2023: anticipazioni sulla nuova stagione

L’attesa sta per terminare. Giovedì 14 dicembre, Sky trasmette la prima puntata della nuova stagione di Masterchef Italia 2023. Il talent show culinario più famoso della televisione italiana torna con una stagione nuova fatta non solo da nuovi concorrenti, ma anche da novità importanti. Gli aspiranti chef, ogni settimana, dovranno misurarsi con prove sempre più difficili e complicate per provare a conquistare non solo il passaggio alla puntata successiva, ma anche la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Cavatelli.

La squadra che nelle ultime stagioni ha convinto il pubblico non si cambia e così a giudicare i concorrenti saranno ancora i tre giudici stellati che, settimana dopo settimana, premieranno i concorrenti più meritevoli fino ad eleggere il vincitore che porterà a casa non solo la vittoria, ma anche il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro.

Masterchef Italia 2023: tutte le novità

Con la stagione al via il 14 dicembre, Masterchef Italia raggiungere un traguardo importante, quelle delle 300 puntate e che sarà celebrato a fine gennaio con la messa in onda di un episodio speciale. La nuova stagione promette così grandi emozioni e colpi di scena grazie ad una serie di novità. Si parte con u Live Cooking durante i quali i concorrenti, in totale autonomia, dovranno preparare un piatto rappresentativo della propria idea culinaria.

Spazio, poi, allo stress test, una prova a tempo in seguito alla quale i concorrenti non avranno alcuna prova d’appello. Infine, la grande novità di quest’anno è la presenza del giudice ombra dall’identità misteriosa e che avrà il compito di aiutare Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli nella selezione.

