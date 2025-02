Eleonora Riso e Niccolò Califano, due dei volti di Masterchef, sono recentemente tornati in tv per prendere parte ad una prova durante la mystery box nella puntata valida per la semifinale dello show, che vede come giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. I due ex concorrenti, che si sono classificati rispettivamente prima e quinto, hanno giocato sul fatto che loro due siano visti da tutti come una coppia, facendo sì che i loro ingredienti del cuore si unissero “in matrimonio”. A “Chi”, i due chef hanno però rivelato di non essere una coppia. Secondo Eleonora, infatti, loro due insieme funzionano “perché io parlo poco, e lui chiacchiera molto. Io cucino e lui parla. Ci si diverte, ci si vuole tanto bene, funzioniamo perché ci compensiamo e per me è stata una manna dal cielo poter affrontare quest’anno con qualcuno che riuscisse a capire esattamente cosa provavo”.

Mary in lacrime a Masterchef 14: "Cannavacciuolo mi ricorda papà, mi fa paura"/ E lui la abbraccia

Niccolò, però, ci tiene a specificare che tra loro non c’è niente in più di un’amicizia. “Abbiamo un bellissimo rapporto, ci siamo trovati perché siamo due fuori di testa”. Dopo essere tornati a Masterchef 14, i due hanno vissuto un turbino di emozioni. Per Niccolò è stato bello fare da giudice e come spiegato, non gli dispiacerebbe rifarlo di nuovo. Eleonora Riso, invece, ha spiegato di averli visti molto più in forma di lei un anno fa.

Pagelle Masterchef Italia 14 e finalisti/ Anna impeccabile, Jack la segue. Simone e Mary soddisfatti

Masterchef, Eleonora Riso e Niccolò Califano: “Ecco chi potrebbe vincere”

Secondo Eleonora Riso e Niccolò Califano i due più accreditati per vincere Masterchef sono Anna e Jack. Per la vincitrice della scorsa edizione sarà uno di loro due a trionfare, mentre Califano ha spiegato a “Chi”: “Jack mi è parso subito il più quotato, per doti tecniche e impiattamento, poi però ho scoperto anche l’estro di Anna”. Chi vincerà la quattordicesima edizione di Masterchef 14? Lo scopriremo solamente domani sera.