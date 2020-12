Masterchef Italia 10/ Diretta e concorrenti: giudici Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri

MATERCHEF ITALIA 10, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Giovedì 17 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV (disponibile anche On Demand e su Sky Go), torna l’appuntamento con Masterchef Italia. Quella che comincia questa sera e che farà compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie è la decima edizione del talent show culinario che ha permesso a cuochi amatoriali di realizzare i propri sogni e dare una svolta alla propria vita. I giudici di Masterchef Italia 10 saranno Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Un trio collaudato che, con ironia, complicità e severità è entrato nel cuore del pubblico che spera di conoscere presto anche i nuovi concorrenti che si metteranno alla prova nella cucina più famosa d’Italia. Anche nella decima edizione di Masterchef Italia torneranno il Mistery Box, l’Invention Test e il Pressure Test che metteranno alla prova i concorrenti.

I CONCORRENTI DI MASTERCHEF ITALIA 10

I nomi dei concorrenti saranno svelati nel corso delle prime puntate di Masterchef Italia 10. Tutti gli aspiranti chef hanno partecipato ai casting che si sono svolti a distanza per rispettare le nome restrittive per la pandemia. Al termine delle selezioni saranno così svelati i nomi dei concorrenti che, puntata dopo puntata, cercheranno di conquistare il titolo di vincitore di Masterchef Italia 10. In attesa di conoscere tutti i concorrenti, Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia, in conferenza stampa, ha spiegato: “Il lockdown ci ha regalato chef strepitosi e una ricerca sui concorrenti precisa e intensa. Ci aggiungo che visto che passeremo il Natale in casa a cucinare resta forte la componente italiana ma incontrete aspiranti chef di tutto il mondo. Anche nelle esterne diventa un giro intorno al mondo, non potendo girare lo facciamo col cibo”. Durante la fase delle selezioni, tutti i concorrenti hanno preparato i piatti utilizzando gli ingredienti presenti in una dispensa, ancora più grande di quella che c’era nelle edizioni precedenti.

GIUDICI CONFERMATI: STESSA FORMAZIONE A TRE

L’ormai collaudato trio composto da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, presente sin dalla prima edizione, e Antonino Cannavacciuolo formerà la temutissima giuria di Masterchef Italia 10. Tutti i concorrenti si sottoporranno al giudizio dei tre chef stellati che hanno confermato la presenza di aspiranti chef giunti da ogni parte del mondo. “Questo è un MasterChef senza barriere, ci sono tutte le culture del mondo”, ha detto Cannavacciuolo in conferenza stampa. Locatelli, invece, è pronto a dimostrare l’alta qualità della cucina italiana che viene esportata ovunque e, infine, il veterano Bruno Barbieri ha svelato quanto abbia imparato in dieci anni di Masterchef – “Queste persone quando finiscono di stare ai fornelli tornano al loro alloggio e studiano. Negli anni alcuni concorrenti hanno portato idee che ho fatto anche mie, per me non è solo dare, è una scuola”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA