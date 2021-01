Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Diretta ed eliminato: Flynn McGarry ospite speciale

ANTICIPAZIONI MASTERCHEF ITALIA 2021 PUNTATA 21 GENNAIO

Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Sky Uno (canale 108) e su Now TV va in onda la sesta ed imperdibile puntata di Masterchef Italia 2021. Dopo l’eliminazione di Alessandra, c’è un clima teso nella cucina più famosa d’Italia dove i concorrenti ancora in gara si ritroveranno di fronte i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri che, puntata dopo puntata, stanno diventando più esigenti. Mancano poche puntata alla finalissima di Masterchef Italia 2021 e le sfide stanno diventando davvero ardue. Cosa accadrà nel corso della sesta puntata? Quali concorrenti dovranno subire il severissimo giudizio dei tre giudici? Ecco i concorrenti ancora in gara.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA A MASTERCHEF ITALIA 2021

Questa sera, nella cucina di Masterchef Italia 2021, si sfideranno: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Valeria Caserta, Cristiano Cavolini, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Daiana Meli, Ilda Muja, Igor Nori, Marco Piccolo, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe. Chi sarà il nuovo eliminato?

MASTERCHEF ITALIA 2021: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La prima sfida della sesta puntata di Masterchef Italia 10 vedrà i concorrenti alle prese con la prova nota come Mistery Box sotto il quale gli aspiranti chef troveranno degli ingredienti particolari, unici e che bisogna proteggere. Si tratta, infatti, di ingredienti in via d’estinzione con cui dovranno preparare dei piatti prelibati. Il vincitore della prova avrà un importante vantaggio nella prova dell’Invention Test che avrà come ospite speciale il giovanissimo chef Flynn McGarry, stella della cucina statunitense a soli 22 anni. Soprannominato “il Justin Bieber del food”, ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem a soli 19 anni. Il vincitore della Mistery Box avrà così l’occasione di conoscerlo e di assaggiare le sue creazioni prima di affrontare la prova.

PROVA IN ESTERNA NELLA VALLE DEL TICINO

La prova in esterna della sesta puntata della decima edizione di Masterchef Italia si svolgerà nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Come sempre, i concorrenti saranno divisi in due brigate e dovranno affrontare il severissimo giudizio dei bambini cercando di conquistare il loro palato. Le due brigate dovranno così preparare piatti che riescano ad accontentare i difficili gusti dei bambini. La brigata vincente conquisterà così il passatto alla puntata successiva mentre i concorrenti della brigata perdente dovranno affrontare il temutissimo Pressure Test.



