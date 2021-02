Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Diretta ed eliminato: lo chef Terry Giacomello ospite

MASTERCHEF ITALIA 2021: ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO

Grande appuntamento con Masterchef Italia 10 che torna in onda oggi, giovedì 4 febbraio. L’appuntamento è per le ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV con l’ottava puntata nel corso della quale i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno decidere chi, tra i concorrenti ancora in gara, non merita di continuare la corsa vero la finalissima. Al termine della settima puntata, a lasciare definitivamente la cucina di Masterchef Italia 10 sono stati Ilda e Igor che non sono riusciti a superare le sfide che, settimana dopo settimana, stanno diventando sempre più ardue. Anche questa sera, infatti, gli aspiranti chef dovranno affrontare una serie di prove per staccare il biglietto per la nona puntata. Chi riuscire a conquistare senza problemi la fiducia dei giudici?

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA

Dopo le eliminazione di Ilda e Igor, questa sera, nella cucina di Masterchef Italia 2021, si sfideranno: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Valeria Caserta, Cristiano Cavolini, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe. Chi dovrà lasciare definitivamente la cucina di Masterchef Italia 10?

MASTERCHEF ITALIA 2021: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La Mistery Box dell’ottava puntata di Masterchef Italia 10 metterà a dura prova i concorrenti che dovranno compiere una scelta prima di affrontare la prova. Da una parte ci sarà una scatola trasparente e dall’altra una scatola di legno. I concorrenti dovranno decidere se lavorare con gli ingredienti contenuti nella scatola trasparente e che, quindi, potranno vedere o affrontare la sfida al buio. Il vincitore della prova avrà un notevole vantaggio nella sfida successiva ovvero quella dell’Invention Test che avrà come ospite Terry Giacomello che metterà alla prova i concorrenti con gli ingredienti particolari che utilizza. Il vincitore diventerà il capitano della brigata nella prova in esterna.

MASTERCHEF ITALIA 2021: PROVA IN ESTERNA AL LAGO D’ISEO

La prova in esterna della nuova puntata di Masterchef Italia 10 avrà come location la splendida cornice del Lago D’Iseo. I concorrenti saranno divisi in due brigate e dovranno preparare dei piatti per esaltare i prodotti tipici del luogo, in primis la sardina essiccata. I piatti preparati dalle due brigate saranno giudicati dai pescatori del posto. I concorrenti della brigata vincitrice conquisteranno direttamente l’accesso alla prossima puntata mentre i concorrenti della brigata perdente affronteranno il Pressure Test.



© RIPRODUZIONE RISERVATA