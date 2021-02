Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Eliminato e diretta: ospite lo chef Jeremy Chan

MASTERCHEF ITALIA 2021: ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO

Giovedì 11 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, va in onda la nona puntata di Masterchef Italia 10. Dopo le eliminazioni di Valeria e Cristiano, questa sera, i concorrenti ancora in gara, affronteranno nuove e complicate sfide per riuscire a staccare il biglietto per il decimo appuntamento con il talent show culinario. A giudicare i piatti degli aspiranti chef saranno, come sempre, i tre giudici, sempre più esigenti e per nulla disposti a perdonare il più piccolo errore. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli giudicheranno i piatti che i concorrenti ancora in gara prepareranno cercando di mettere in pratica i consigli ricevuti nelle precedenti puntate. La nona puntata di Masterchef Italia 10 regalerà grandi emozioni e colpi di scena con nuove eliminazioni.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA

Al termine dell’ottava puntata di Masterchef Italia 10 sono stati eliminati Valeria e Cristiano. Nel corso del decimo appuntamento con il talent show culinario di Sky si sfideranno: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe. Chi dovrà abbandonare definitivamente la cucina di Masterchef Italia 10 alla fine della nona puntata?

MASTERCHEF ITALIA 10: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La Mystery Box avrà come ospite Jeremy Chan, chef che ha conquistato una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi e avrà come i frutti tropicali. I concorrenti dovranno scegliere gli ingredienti con cui lavorare tra nove frutti esotici. Lo chef Jeremy Chan aggiungerà un decimo ingrediente che dovrà essere il protagonista del piatto. Con l’Invention Test, poi, tornerà la temutissima prova a staffetta. Durante la prova, le coppie dei concorrenti dovranno preparare un piatto ispirandosi ad una delle creazioni originali di chef Chan. I due concorrenti della coppia vincente diventeranno i capitani della brigata blu e della brigata rossa nella prova in esterna.

MASTERCHEF ITALIA 2021: PROVA IN ESTERNA CON CRITICI GASTRONOMICI

La prova in esterna sarà altamente complicata per i concorrenti di Masterchef Italia 2021 in gara. Gli aspiranti chef, infatti, dovranno superare il giudizio dei temutissimi critici gastronomici. La prova si svolgerà nella cucina di un vero ristorante. I concorrenti della brigata vincente staccheranno il biglietto per la prossima puntata mentre quelli della brigata perdente affronteranno il Pressure Test al termine del quale scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la cucina di Masterchef Italia 10.





© RIPRODUZIONE RISERVATA