Masterchef Italia 10 ed. 2021/ Eliminato e diretta: ospiti Solaika Marrocco e…

MASTERCHEF ITALIA 10, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI 7 GENNAIO

Giovedì 7 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV torna l’appuntamento con Masterchef Italia. Il talent show culinario è ormai giunto alla quarta puntata e, dopo l‘eliminazione di Giuseppe Ricchiuti, questa sera, i concorrenti ancora in gara dovranno affrontare altre sfide molto complicate che metteranno alla prova il loro talento culinario e il temuto giudizio di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, alla ricerca di colui che diventerà il vincitore della decima edizione di Masterchef Italia.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA A MASTERCHEF ITALIA 2021

In gara sono rimasti: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Valeria Caserta, Cristiano Cavolini, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Daiana Meli, Ilda Muja, Alessandra Nioi, Igor Nori, Marco Piccolo, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe. Chi sarà il nuovo eliminato?

MASTERCHEF ITALIA 10: MISTERY BOX E INVENTION TEST

Anche questa sera, i concorrenti di Masterchef Italia 10 dovranno affrontare due prove molto complicate. Per la prova Mistery Box, tutti gli aspiranti chef dovranno preparare uno dei piatti tradizionali della cucina italiana come gli gnocchi, ma dovranno presentare ai giudici una versione molto raffinata e rivisitata che contenga sia i sapori tradizionali ma in modo innovativo. Il vincitore della prova avrà dei vantaggi nella prova dell’Invention Test che si svolgerà con la presenza di due ospiti speciali ovvero gli chef Solaikka Marroco del Primo Restaurant di Lecce e Stella Shi, maestra della cucina cinese a Roma. Chi riuscirà ad unire tutti i sapori che saranno proposti avrà un vantaggio importante durante la terza prova.

NIENTE PROVA IN ESTERNA, ARRIVA LO SKILL TEST: NOVITÀ DI MASTERCHEF ITALIA 10

Niente prova in esterna per la quarta puntata di Masterchef Italia 10, ma il temutissimo Skill Test, il primo di questa stagione, in cui i concorrenti dovranno sfoggiare tutte le proprie abilità tecniche. Lo Skill Test si svolgerà in tre fasi. Ogni fase sarà guidata da un giudice che sfiderà i concorrenti con una prova particolare. Solo i più bravi riusciranno a superare i singoli test e potranno accedere alla prossima puntata. Gli altri dovranno continuare ad affrontare le prove e chi non riuscirà a superarle dovrà abbandonare il sogno di diventare il decimo Masterchef Italia togliendosi il grembiule.



© RIPRODUZIONE RISERVATA