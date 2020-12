Masterchef Italia 10, pagelle e concorrenti/ Top e flop, la pasta coi sassi di Daiana

Masterchef Italia torna con una decima edizione che promette davvero bene. Concorrenti di talento, personaggi curiosi e a tratti bizzarri, ma anche aspiranti chef in cerca di rivincite personali. Nelle nostre pagelle ripercorriamo quanto accaduto ai fornelli più amati di Sky Uno durante la prima puntata. Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo si rivelano più buoni del solito. Sarà l’aria del Natale ma nella prima puntata di Masterchef Italia hanno mostrato una certa benevolenza. Il più pungente, come sempre, è stato Bruno Barbieri. Le sue espressioni e la sua mimica hanno divertito come non mai. Cannavacciuolo è andato contro se stesso salvando una concorrente che per atteggiamento e approccio non ispirava fiducia. Ha fatto retromarcia solo dopo l’assaggio, assegnandole il grembiule grigio e la possibilità di giocarsi l’accesso alla masterclass.

Masterchef Italia 10, pagelle della prima puntata: concorrenti top e flop

Voto 6,5 a Igor, che ha rischiato grosso cambiando il piatto poco prima di mettersi ai fornelli di Masterchef. Ha ragione Bruno Barbieri quando sottolinea il suo disordine, ma eliminarlo sarebbe stato un provvedimento eccessivo. Ilda si becca un 8 perché è la prima a conquistare il grembiule bianco nella decima edizione di Masterchef. I giurati non hanno avuto il minimo dubbio su di lei e siamo certi che da qui in avanti ci regalerà diverse soddisfazioni. Anche Antonio conquista il cuore e i palati dei giurati. Umile e molto preparato, al punto da spingere Barbieri a dichiararsi orgoglioso. E’ stato l’unico concorrente di Masterchef Italia ad aver elencato in maniera precisa e corretta gli ingredienti del ragù bolognese. Voto 8 ad Antonio, anche lui con margini di crescita interessanti.

Masterchef Italia 10, le pagelle ai concorrenti: la pasta coi sassi di Daiana

Il piatto di Daiana è stato definito nel peggior modo possibile da Bruno Barbieri. “Una pasta fatta coi sassi”, le parole dello chef bolognese dopo l’assaggio. Eppure Cannavacciuolo si è schierato dalla sua parta, salvandola con la firma sul grembiule grigio. Difficilmente Cannavacciolo sbaglia, allora Daiana dovrà essere brava a non deluderlo. Voto 6 sulla fiducia. Francesco e Giuseppe sono due concorrenti che hanno dimostrato potenziale, ma anche lacune su cui lavorare per poter rincorrere il loro sogno fino alla fine. Sapranno farlo fin dalla prossima puntata? Secondo noi hanno buone chances, anche se troveranno pane per i loro denti, voto 7. 8 invece ad Alessandra che con il suo piatto tradizionale conquista il grembiule bianco. Promette bene Azzurra, anche lei qualificata per la Masterclass grazie ad un piatto strepitoso, voto 8. 4 invece al piatto dell’eros portato da Daniela. Non ha convinto nessuno, probabilmente nemmeno se stessa.



