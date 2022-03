Masterchef Italia 11, finale/ Diretta, finalisti 3 Marzo 2022: chi è il vincitore? 

Finale Masterchef Italia 11, puntata oggi 3 marzo 2022

Questa sera, giovedì 3 marzo, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW va in onda la finale di MasterChef Italia 11. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a indossare l’abito delle grandi occasioni per eleggere l’undicesimo MasterChef italiano. Da 20 aspiranti chef, sono rimasti solo in quattro: Carmine, Christian, Lia e Tracy. Chi di loro sarà l’undicesimo MasterChef italiano? In palio 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e di accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Ospiti della finalissimi gli chef tristellati Enrico Crippa dal ristorante “Piazza Duomo” (Alba) e Andreas Caminada dal ristorante “Schloss Schauenstein” (Fürstenau, Svizzera)

I quattro finalisti di MasterChef Italia 11: chi sarà il vincitore?

Carmine, Christian, Lia e Tracy sono i quattro finalisti dell’undicesima edizione di MasterChef Italia. Quattro ragazzi giovani, con quattro storie importanti e molto diverse. Carmine Gorrasi, 18 anni, è uno studente della provincia di Salerno all’ultimo anno del liceo scientifico. Nonostante la giovane età ha dimostrato fin da subito una preparazione da “primo della classe”, tanto da conquistare Bruno Barbieri che si è autoproclamato suo “professore”. Christian Passeri, 20 anni, vive in provincia di Torino dove studia ingegneria chimica alimentare ed è affetto dalla sindrome di Asperger. Lia Valetti è una bancaria 30enne della provincia di Verona: molto sicura di sé, nel corso delle settimane ha ammorbidito molto alcuni lati del suo carattere. Tracy Eboigbodin, 28 anni, è nata in Nigeria e lavora come cameriera di sala in provincia di Verona. È una ragazza creativa e molto legata alle proprie origini, che porta nei suoi piatti.

Le prove della finale di MasterChef Italia 11

Durante l’ultima puntata di MasterChef Italia 11 i quattro finalisti affronteranno una speciale Mystery Box, una prova che sarà condotta da Enrico Crippa, chef tristellato di Piazza Duomo ad Alba, in provincia di Cuneo. L’Invention Test, invece, sarà guidato dall’ospite speciale Andreas Caminada, chef del ristorante Schloss Schauenstein, in Svizzera, anch’esso con tre Stelle Michelin. Infine i finalisti dovranno ideare e preparare, in totale autonomia, un menù degustazione che verrà assaggiato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Come sempre, dopo la valutazione di questi piatti, i tre giudici si riuniranno in disparte per prendere la decisione più importante: chi sarà il vincitore di MasterChef Italia?

