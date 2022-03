Masterchef Italia 11 streaming/ Come vedere la finale: chi sarà il vincitore?

E’ tutto pronto per la finalissima di Masterchef Italia 11 che, questa sera, decreterà il vincitore assoluto tra i quattro finalisti che sono Tracy, Carmine, Christian e Lia. Un appuntamento, quello di questa sera, attesissimo dai fans del talent show culinario più famoso della televisione italiana e che potrà essere seguito sia in tv che in streaming. Come tutte le trasmissioni, infatti, anche Masterchef Italia dà al proprio pubblico la possibilità di seguire le avventure in cucina degli aspiranti chef non solo sui teleschermi, ma anche attraverso vari dispositivi che permettono così di non perdere niente anche quando non si è a casa.

La finalissima di Masterchef Italia 11, come tutte le precedenti puntate, comincerà alle ore 21,15 su Sky Uno, canale visibile solo agli abbonati. Ad accogliere i quattro finalisti saranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti a premiare il miglior concorrente che, nel corso della serata, riuscirà a superare tutte le sfide.

Come vedere in tv e in streaming la finale di Masterchef Italia 11

Come abbiamo già detto, in tv, la finale di Masterchef Italia 11 è disponibile per gli abbonati Sky sul canale Sky Uno al tasto 108 del decoder Sky, digitale terrestre canale 455. Chi non è a casa, ma non vuole perdersi l’ultima puntata dell’undicesima edizione di Masterchef potrà collegarsi alla piattaforma Sky Go, disponibile gratuitamente per gli abbonati alla pay-tv su smartphone, tablet e pc oppure a NOW.

Per il momento, per i non abbonati Sky, non è prevista la possibilità di vedere in chiaro l’undicesima edizione di Masterchef. Nei prossimi mesi, però, non è esclusa la possibilità che il talent sbarchi su Tv8.

