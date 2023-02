Masterchef Italia 12, 10a puntata/ Diretta e eliminati: ospite lo chef Enrico Crippa

Anticipazioni MasterChef Italia 12, decima puntata

Questa sera, giovedì 16 febbraio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la decima puntata di MasterChef Italia 12. Il cooking show è ormai giunto alle battute finali, mancano solo altre due puntate: la finale è infatti prevista per il 2 marzo. Settimana scorsa sono stati eliminati due concorrenti: Leonardo Colavito e Laura Manili.

Sono rimasti in 8 aspiranti cuochi nella MasterClass: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Francesco Saragò, Hue Dinh Thi, Lavinia Scotto, Mattia Tagetto, Roberto Resta e Sara Messaoudi. Chi di loro dovrà togliersi il grembiule? Il livello tecnico delle prove è sempre altissimo e richiede una preparazione da veri professionisti. Cosa avranno previsto per loro i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Le prove della decima puntata di MasterChef Italia 12

La decima puntata di MasterChef Italia 12, in onda oggi giovedì 16 febbraio su Sky disponibile in streaming su NOW, inizierà con una Mystery Box da Alta cucina: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli chiederanno di preparare l’“amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati. Anche l’Invention Test resterà nell’ambito delle cucine stellate con il “pre-dessert”, una piccola portata che viene servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert.

Nella cucina di MasterChef Italia arriverà lo chef Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità), “maestro dei vegetali” famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d’arte. Sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017, Crippa sarà protagonista e “commissario esterno” dello Skill Test.











