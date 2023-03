MasterChef Italia 12, finale/ Diretta e vincitore: Bubu, Edoardo, Hue o Mattia?

Anticipazioni MasterChef Italia 12, la finale

Questa sera, giovedì 2 marzo 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la dodicesima e ultima puntata di MasterChef Italia 12. Il cooking show è giunto alla finale: chi sarà il nuovo MasterChef italiano? Settimana scorsa, a un passo dal traguardo, sono stati eliminati due concorrenti: Roberto Resta e Sara Messaoudi. Sono rimasti solo in 4 aspiranti chef nella cucina di MasterChef: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Hue Dinh Thi e Mattia Tagetto. Uno di loro sarà il vincitore, scelto dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per il vincitore in palio, oltre al titolo di dodicesimo MasterChef italiano, anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma (Scuola internazionale di cucina italiana) e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy, in collaborazione con Destination Gusto.

Le prove della finale di MasterChef Italia 12

Ospite dell’ultima puntata di MasterChef Italia 12, in onda oggi giovedì 2 marzo su Sky disponibile in streaming su NOW, è la chef tristellata Clare Smyth, che ha ribaltato le regole del “Fine dining”. Di origine irlandese, allieva di Gordon Ramsey, ha conquistato le tre stelle a Londra, nel quartiere Notting Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth”. La Chef ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018, per la guida dei 50 Best Restaurants. La chef sarà protagonista della prima parte della serata, quella che decreterà i componenti della finalissima. A seguire i concorrenti dovranno presentare il proprio menù degustazione, che porterà alla proclamazione del vincitore. Chi sarà il dodicesimo MasterChef italiano?

MasterChef Italia 12: i 4 finalisti

Chi sono i quattro cuochi amatoriali che si contendono la vittoria di MasterChef Italia 12? Antonio “Bubu” Gargiulo, studente 19enne nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, si è poi trasferito a Roma per studiare Scienze Archeologiche: con MasterChef vuole dimostrare ai suoi genitori che la cucina non è solo un hobby. Edoardo Franco, 26 anni di Varese, ha fatto esperienza svolgendo i lavori più disparati e vivendo anche 4 anni a Edimburgo, attualmente è disoccupato. Hue Dinh Thi, project assistant 27enne per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite, è nata proprio ad Hanoi ma italiana d’adozione: ha vissuto a Bolzano, Genova, Venezia e Firenze, dove risiede attualmente. Mattia Tagetto, 37 anni, gestisce una enoteca a Bolzano ed è stato in oltre 300 ristoranti, sogna di aprire una ghost kitchen o una “chicchetta” nella sua città.

