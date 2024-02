Masterchef Italia 13, Ed. 2024, finale/ Diretta e vincitore: ospite Andreas Caminada

Masterchef Italia 13, ed. 2024: anticipazioni e diretta della finalissima

L’attesa è finita. Giovedì 29 febbraio, Sky trasmette la finalissima di Masterchef Italia 13, ed. 2024. Quella di questa sera è l’ultima puntata di un’edizione che ha regalato sorprese, ma anche colpi di scena e che ha messo a dura prova tutti i concorrenti che, settimana dopo settimana, hanno dovuto affrontare sfide sempre più complicate per conquistare la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che, al termine della puntata finale, decreteranno il vincitore che porterà a casa, non solo il titolo, ma anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Chi è Andreas Caminada, ospite di Masterchef Italia 13, ed. 2024/ Chef stellare della cucina elvetica

Anche durante la finalissima, i concorrenti dovranno affrontare prove di notevole difficoltà. Giunti all’ultima puntata, infatti, i concorrenti dovranno dimostrare di avere tutte le qualità necessarie per lavorare, in futuro, in un ristorante stellato. Quali prove, dunque, dovranno affrontare? Andiamo a scoprire tutto.

Finalisti Masterchef Italia 2024: Chi sono?/ Michela, Antonio, Sara ed Eleonora: non c'è Niccolò

Masterchef Italia 13, ed. 2024: le prove della finalissima

Antonio, Eleonora, Michela e Sara sono i quattro finalisti che, questa sera, si contendono la vittoria di Masterchef Italia 13, ed. 2024. La serata parte con la presenza straordinaria dello chef Andreas Caminada, una vera istituzione della cucina elvetica che metterà a dura prova i concorrenti che dovranno sfoggiare tutte le proprie abilità culinarie per riuscire a portare a casa titolo e vittoria. Il momento clou della serata arriverà quando i concorrenti saranno chiamati a presentare il proprio menù di degustazione.

Ogni concorrenti dovrà preparare una serie di portate per formare il menù di degustazione con cui convincere i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli che, questa sera, saranno super severi e non perdoneranno neanche l’errore più banale. Chi sarà, dunque, il vincitore?

MASTERCHEF ITALIA 13 ED. 2024, SEMIFINALE/ Diretta e eliminati: Niccolò fuori, Sara ed Eleonora in finale

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 13

Come accaduto per le precedenti puntate, anche la finalissima di Masterchef Italia 13 può essere vista in diretta televisiva dalle 21.15 su Sky Uno. Per seguire, invece, la diretta streaming è sufficiente collegarsi a NOW, sempre disponibile on demand e visibili su Sky Go.











© RIPRODUZIONE RISERVATA