Masterchef Italia 14, anticipazioni 8a puntata: una prova inquietante!

La puntata di Masterchef Italia 14 in onda stasera, giovedì 6 febbraio, si tinge di rosso. Il tema principale sarà quello dei delitti gastronomici con una Mystery Box a tema crime che non si era mai vista nella storia del programma. Ad attenderci come al solito i tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, che stasera metteranno a dura prova tutti i concorrenti di Masterchef Italia 14.

Straordinariamente troveremo anche, famoso giornalista ospitato per aiutare gli aspiranti Pablo Trincia chef a seguire le indagini culinarie. Un tema di questo tipo non era mai stato presentato nello show, e i telespettatori non stanno nella pelle per scoprire come verranno organizzate le prove e soprattutto cosa conterrà questa particolare Mystery Box. Si procederà poi con il temutissimo Invention Test, che in questa puntata prenderà una piega un po’ diversa: Giorgio Locatelli farà il DJ e si dedicherà alla musica britannica.

Masterchef Italia 14, anticipazioni 8a puntata: Giorgio Locatelli diventa DJ

Avete capito bene! Secondo le anticipazioni di Masterchef Italia 14 per la puntata di oggi 6 febbraio 2025 lo chef Giorgio Locatelli cambierà abito per un attimo e farà il DJ, creando colonne sonore da abbinare ai piatti. Riusciranno gli aspiranti chef a non farsi distrarre dalla sua nuova veste? Si prosegue poi con un altro colpo di scena, una prova in esterna a Rovereto, al famosissimo museo Mart. Conosciuto in tutta Italia per le straordinarie opere di arte contemporanea, ospiterà i concorrenti di Masterchef Italia 14 per la prova artistica.

Questi ultimi, infatti, dovranno lasciarsi ispirare dalle opere d’arte per creare piatti sensazionali. Superata questa prova, la puntata continua con il tema del delitto con un Ingrediente Killer al Pressure Test, al quale parteciperà anche Jacopo Ticchi, un giovanissimo chef conosciuto per essere la mente dietro ai succulenti piatti della Trattoria da Lucio in quel di Rimini. Solo allora, si scoprirà chi è l’eliminato Masterchef Italia 14 e quindi, quale degli aspiranti chef dovrà togliersi il grembiule e tornare a casa.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

Masterchef Italia 14 va in onda durante la serata di giovedì 6 febbraio 2025 a partire dalle ore 21.15. I telespettatori possono seguire la diretta su Sky Uno oppure in Streaming su NOW.