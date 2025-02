Masterchef Italia 14: anticipazioni decima puntata 13 febbraio 2025

La finalissima di Masterchef Italia 14 si avvicina e per i concorrenti in gara le prove diventano sempre più difficili. Oggi, giovedì 13 febbraio 2025, Masterchef Italia 14 torna in onda con una decima puntata assolutamente imperdibile e stellare per la presenza di due ospiti che renderanno assolutamente unica una delle prove che dovranno affrontare gli aspiranti chef. Se a giudicare i vari piatti saranno sempre i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, a mettere notevolmente in difficoltà i concorrenti saranno due chef stellari che arriveranno nella cucina più famosa d’Italia.

Nella decima puntata in onda oggi, infatti, la cucina di Masterchef Italia accoglierà Hélène Darroze, tra le chef più premiate al mondo che guiderà l’ultimo Skill Test della stagione e Rasmus Munk che, con la sua cucina multisensoriale e olistica, sarà il protagonista dell’Invention Test.

Le prove della decima puntata di Masterchef Italia 14

La decima puntata di Masterchef Italia 14 si aprirà con Mystery Box molto particolare che porterà i concorrenti indietro nel tempo, in particolare ai ricordi dell’adolescenza. Ogni concorrente, in questa prova, avrà un assistente junior che potrà essere uno studente o un appassionato di cucina chiamato a collaborare per portare davanti ai giudici il miglior piatto. La puntata, poi, proseguirà con l’Invention Test dedicato alla cucina olistica e sensoriale dello chef danese Rasmus Munk, 2 stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen.

La puntata, poi, regalerà emozioni con l’ultimo Skill Test della stagione che, esattamente come l’invention test, avrà un ospite speciale. In cucina, infatti, arriverà Hélène Darroze che, con le sue 3 stelle Michelin a The Connaught di Londra, 2 stelle al Marsan di Parigi e 1 stella Michelin a Villa La Coste in Provenza, in Francia, è considerata una delle migliori chef al mondo. Lo Skill Test metterà davvero in difficoltà i concorrenti che proveranno a fare l’impossibile per strappare il biglietto per la prossima puntata.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

L’appuntamento con la nuova puntata di Masterchef Italia 14 è per questa sera. Per vedere in diretta televisiva la nona puntata del talent show culinario basta sintonizzare il televisore su Sky Uno a partire dalle 21.15. Per seguire, invece, la diretta streaming è necessario collegarsi a Now. Ricordiamo che sia per Sky che per Now è necessario sottoscrivere un abbonamento.

