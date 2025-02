Masterchef Italia 14: anticipazioni semifinale 20 febbraio 2025

Ad un passo dalla finale in programma giovedì 27 febbraio, oggi, giovedì 20 febbraio 2025, torna in onda Masterchef Italia 14 con la semifinale che metterà a dura prova gli ultimi concorrenti ancora in gara chiamati a tirare fuori le ultime energie per strappare il biglietto per l’ambitissima finalissima. Dopo l’eliminazione di Claudio a Katia, i protagonisti di questa sera saranno Yi Lan “Anna” Zhang, Franco Della Bella, Jacopo “Jack” Canevali, Mary Cuzzupè e Simone Grazioso.

Mary Cuzzupè, chi è concorrente Masterchef Italia 14/ Finalista dopo il 'tradimento' ai danni di Katia?

A giudicare tutti i piatti che i concorrenti prepareranno nel corso delle varie prove saranno, come sempre, i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo che non perdoneranno neanche il più piccolo errore in tutte le prove che metteranno in difficoltà le capacità organizzative e culinarie degli aspiranti chef.

Chi è Simone Grazioso, concorrente Masterchef Italia 14/ Il sogno per moglie e figlia e lo scontro con Mary

Masterchef Italia 15: le prove della semifinale

La semifinale di Masterchef Italia 14 si aprirà con una Mystery Box a tema “matrimonio” e il ritorno a Masterchef di due protagonisti della scorsa edizione, la vincitrice Eleonora Riso e il quinto classificato Niccolò Califano, La puntata proseguirà, poi, con un Invention Test dedicato alla cucina scandinava e che avrà come ospite la chef Amanda Eriksson, 1 stella Michelin al ristorante Wood Restaurant a Cervinia, in Val d’Aosta.

Anche la semifinale del talent show culinario, poi, avrà la sua prova in esterna che si svolgerà presso il ristorante “Quattro Passi” dello Chef Patron Antonio Mellino. La puntata poi, si chiuderà con un presssure test ad alto tasso di difficoltà: chi non riuscirà a superarlo rinunciando al sogno della finale?

Niccolò Califano, chi è?/ Da medico a quasi vincitore Masterchef Italia 13: "La mia vita ora è un caos"

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

La semifinale di Masterchef Italia 14 si preannuncia imperdibile e può essere seguita sia in tv che in streaming. Per vedere la semifinale del talent show culinario in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Sky Uno a partire dalle 21.15. Per seguire, invece, la semifinale di Masterchef in streaming basterà collegarsi a Now che, come Sky, è visibile dietro sottoscrizione di un abbonamento.