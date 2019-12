Masterchef Italia 2020, 2a puntata/ Diretta: passano Vincenzo e Andrea

MASTECHEF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI SECONDA PUNTATA 26 DICEMBRE

Arriva il turno di un altro terzetto, costituito da Claudio, Angela e Marilyn. Per loro una prova di impiattamento usando degli ingredienti già forniti dai giudici, da completare in 15 minuti. Angela non capisce subito l’obiettivo della prova. In ogni caso nessuno dei tre riesce a ottenere il grembiule bianco. Tocca quindi a Santo e Vincenzo, con una prova di velocità: dieci minuti per effettuare le diverse tipologie di taglio con i diversi coltelli forniti dai giudici. Solo Vincenzo ottiene il grembiule bianco. La prova di abilità vede quindi impegnati Francesco, Paolo e Andrea: in 15 minuti dovranno preparare il maggior numero di uova in camicia. Solamente Andrea riesce a ottenere il grembiule bianco. C’è un’altra prova a due, con Edoardo e Andrea, sul cui grembiule c’è la firma di Barbieri: dovranno disossare e farcire un petto d’anatra in venti minuti. Solo Andrea ottiene il grembiule bianco. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

MARISA E GIULIA ALLA PROVA FINALE

Su Sky Uno è cominciata la seconda puntata di Masterchef Italia 9. È il momento delle prove di abilità tra quanti (in tutto 27) nelle selezioni hanno avuto il grembiule grigio con due sì oppure con una “scommessa” da parte dei giudici (è il caso di Andrea, Elisa e Giulia). Inizia la sfida tra Francesco, Michela e Danile. Dovranno misurarsi con la frittura: tre preparazioni in venti minuti. Il risultato non sembra entusiasmare i giudici. Dopo un rapido consulto Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo decidono di non dare il grembiule bianco a nessuno di loro. Nel secondo turno vediamo alla prova Giulia, Marisa e Tommaso, che dovranno preparare una pasta con il pomodoro, sempre in venti minuti. Ovviamente dovranno anche fare la pasta e stenderla con il mattarello. Dopo gli assaggi i giudici decidono di dare il grembiule bianco a Marisa e Giulia. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

L’ATTESA PER LA PROVA DI ABILITÀ

Tutto è pronto per il grande momento. Nonostante le festività Masterchef Italia 2020 torna in onda oggi, 26 dicembre, su Sky Uno regalando al pubblico la classe completa degli aspiranti chef di questa edizione. Ebbene sì, dopo un’altra dura selezione tra risate ed emozioni, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, metteranno insieme i 20 aspiranti masterchef di questa edizione, coloro che prenderanno posto ai fornelli e che si daranno battaglia fino al prossimo aprile quando conosceremo il nome del vincitore di questa nuova edizione. In particolare, anche oggi il cooking show andrà in scena con una doppia puntata a partire dalle 21.15 su Sky Uno, on demand subito dopo e anche su Sky Go per coloro che amano seguire i loro programmi preferiti su PC, Tablet e smartphone. Chi saranno i 20 cuochi amatoriali che impareremo ad amare e conoscere in queste settimane?

CHI SARA’ NELLA CLASSE DI MASTERCHEF ITALIA 2020?

La risposta arriverà solo questa sera quando ai grembiuli della scorsa settimana se ne uniranno altri. Giovedì scorso, in occasione della prima puntata di Masterchef Italia 2020 abbiamo conosciuto i concorrenti che hanno ottenuto il grembiule bianco e quelli che hanno portato a casa il grembiule grigio (ben 27) e che dovranno affrontare le prove di abilità per ottenere un posto nella classe. Davanti agli occhi attenti dei tre giudici, gli aspiranti chef dovranno fronteggiare le loro paure per sorprenderli e ottenere un posto tra i 20 aspiranti chef che otterranno dai giudici l’ambito grembiule bianco con il proprio nome. Intanto, il pubblico ha già messo insieme i primi preferiti di questa nona edizione a cominciare dal trentenne Davide che è stato promosso a pieni voti presentando il “suo coniglio e capra” e sognando di ristruttura una cascina a Triste per avere il suo ristorante. Il giovane ha ottenuto il sì dei giudici e il grembiule tra mille lodi, riuscirà a tenere alto il suo profilo quando sarà il momento?

I CAVALLI VINCENTI DEI GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA 2020 E IL DAYTIME

Al suo fianco di sarà anche la combattiva Giulia che con il suo piatto “molto complesso” è riuscita a convincere Giorgio Locatelli che si è schierato dalla sua parte firmando il suo grembiule. Nella nuova puntata di Masterchef Italia 2020 avremo modo di rivedere anche i cavalli scelti da Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ovvero, rispettivamente, il 29enne Andrea ed Elisa. Da domani, 27 dicembre, inizierà anche il giornaliero appuntamento con il cooking show, Masterchef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno), con le ricette dei tre giudici ma anche alcuni tra i passati concorrenti, come Anna Martelli, Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai e Marco Sacco con la rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”. Ospite anche il re dei pasticceri Iginio Massari.



