Masterchef Italia 2020, finale/ Diretta e vincitore: ospite lo chef Paolo Casagrande

Giovedì 5 marzo, alle 21.15 si alzerà per l’ultima volta il sipario sulla cucina di Masterchef Italia 2020. Dopo settimane di emozioni e sfide, per Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa è arrivato il momento della finalissima durante la quale si sfideranno non solo per portare a casa il titolo di vincitore, ma anche 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette. Come sempre, a decidere la sorta dei fantstici quattro decretando poi il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia saranno i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo che premieranno solo colui che dimostrerà di essere migliorato sia esteticamente che tecnicamente e di avere anche le qualità umane per poter lavorare nella grande cucina di un ristorante stellato.

Le prove della finale di Masterchef Italia 2020

La finale di Masterchef Italia 2020 comincerà con la Mistery Box che porterà Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa e fare un passo del passato. I quattro finalisti, infatti, dovranno realizzare un piatto utilizzando gli ingredienti che, nel bene e nel male, hanno carratterizzato il loro percorso nella cucina più famopsa d’Italia. L’obiettivo è dimostrare di aver imparato dai propri errori e di aver raggiunto un livello di bravura tipico dei grandi chef. Chi riuscirà a convincere i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo godrà di un vantaggio nell’Invention Test che sarà fondamentale per decretare il vincitore. Nella seconda prova della serata, gli aspiranti chef dovranno riprodurre i piatti dello chef tristellato Paolo Casagrande, del ristorante “Lasarte” a Barcellona.

Il menù di degustazione della finale di Masterchef Italia 2020

La terza ed ultima prova della finale di Masterchef Italia 2020 metterà a dura prova i finalisti che dovranno cimentarsi nella preparazione di un menù di degustazione, tipico dei ristoranti stellati. Gli aspiranti chef dovranno preparare il menù autonomamente, servendo ai giudici tutti i piatti, dagli antipasti al dolce. Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, dopo aver assaggiato i vari piatti, in base anche al proprio gusto personale, decreteranno il vincitore assoluto della nona edizione di Masterchef Italia.



