Masterchef Italia 2020 semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: ospite Yannick Alléno

Giovedì 27 febbraio, alle alle 21.15 su Sky e Now Tv, va in onda la semifinale di Masterchef Italia 2020. A contendersi la finalissima che andrà in onda giovedì 5 marzo durante la quale sarà assegnato il titolo di vincitore della nona edizione di Masterchef Italia che porterà a casa 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette, saranno Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò. Il sogno dei semifinalisti è riuscire ad arrivare alla dodicesima ed ultima puntata di Masterchef, ma riuscirci non sarà affatto facile. Anche in semifinale, i giudici dei piatti degli aspiranti chef saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. I tre giudici conoscono il talento culinario e le qualità caratteriali di ogni concorrente, ma premieranno solo coloro che non commetteranno errori. Per diventare un finalista di Mastercjef Italia 2020, infatti, occorre essere assolutamente perfetto.

Le prove di Masterchef Italia 2020

La semifinale di Masterchef Italia 2020 comincerà con la Mistery Box che metterà a dura prova il cuore dei cinque semifinalisti. Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò, infatti, riceveranno degli ospiti molto speciali che porteranno loro il “piatto del ricordo”, una pietanza alla quale sono particolarmente legati. Ogni aspirante chef dovrà proporre una versione diversa e speciale del “piatto del ricordo” che sia adatto all’alta cucina di Masterchef Italia. La reinterpretazione dovrà essere perfetta per conquistare il vantaggio nel successivo Invention Test che sarà particolarmente complicato. I cinque cuochi amatoriali migliori d’Italia saranno alle prese con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo che si metteranno ai fornelli proponendo due loro creazioni che saranno fondamentali per l’esito finale della gara.

Prova nella cucina dello chef pluristellato Yannick Alléno

Per diventare dei veri chef è fondamentale dimostrare di poter lavorare nella cucina di un grande ristorante stellato. Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò si metteranno così alla prova con le creazioni di Yannick Alléno, chef e patron del pluristellato ristorante Pavillon Ledoyen di Parigi. Per i cinque semifinalisti sarà difficilissimo lavorare nella cucina stellata di un grande ristorante dove è necessario soddisfare non solo l’esigente palato dei clienti, ma anche preparare piatti assolutamente perfetti dal punto di vista estetico. Come sempre, poi, la puntata si chiuderà con il Pressure Test che, questa settimana, sarà particolarmente difficile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA