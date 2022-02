Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, 8a puntata/ Diretta ed eliminato: sul set di Blocco 181

Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, anticipazioni ottava puntata

Questa sera, giovedì 3 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda l’ottava puntata di “Masterchef Italia 2021-2022”. Dopo l’eliminazione di Tina nella scorsa puntata, sono rimasti 11 aspiranti cuochi nella celebre cucina: Pietro, Federico, Tracy, Carmine, Mime, Elena, Christian, Nicky, Polone, Dalia e Lia. Anche questa sera dovranno affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi il grembiule con cucito sopra il loro nome. Si parte con la Mistery Box che avrà come protagonisti i tuberi, con cui i concorrenti dovranno preparare un piatto degno della cucina di “MasterChef Italia”. A seguire durante l’Invention Test arriverà Enrico Costanza, “giardiniere culinario stellato”: al centro della prova ci saranno le sue erbe.

Enrico Costanza, chi è?/ Il “giardiniere culinario stellato” ospite a MasterChef

Le prove dell’ottava puntata di Masterchef Italia 11

Solo i migliori potranno quindi accedere alla prova in esterna Masterchef Italia 11, che li porterà sul set di “Blocco 181”, la nuova serie Sky Original ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia. I concorrenti, divisi in due brigate, dovranno cucinare per i protagonisti Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, Alessio Praticò, le comparse e tutto il cast tecnico e artistico sul set. Nella serie, diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, Salmo avrà il ruolo di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore. La brigata che perderà la prova in esterna dovrà affrontare il Pressure Test con la presenza in studio di Elide Mollo, chef del ristorante “Il Centro” di Priocca (Cuneo). Chi dovrà lasciare la cucina di “Masterchef Italia 11”?

