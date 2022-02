Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: torna Aquila

Masterchef Italia 11, decima puntata 17 febbraio

Questa sera, giovedì 17 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la decima puntata di Masterchef Italia 2021-2022. Dopo l’eliminazione di Polone e Mine nella scorsa puntata, sono rimasti 7 aspiranti cuochi nella celebre cucina: Federico, Tracy, Carmine, Elena, Christian, Nicky e Lia. Anche questa sera dovranno affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto in finale, che andrà in onda giovedì 3 marzo. Ospite della serata Valerio Massimo Visintin, critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera. Torneranno nella cucina di MasterChef Italia 11 i tre finalisti della scorsa edizione: Irene Volpe, Antonio Colasanto e il vincitore Francesco Aquila.

Le prove della decima puntata di Masterchef Italia 11

Si parte con una nuova Golden Mistery Box che ospiterà Valerio Massimo Visintin, storico critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera. I 7 cuochi amatoriali dovranno tradurre una recensione del temuto critico in un piatto il più possibile somigliante alla ricetta originale, i migliori potranno salire direttamente in balconata e conquistare immediatamente la salvezza. Per l’Invention Test torneranno i finalisti della scorsa edizione di MasterChef Italia: Irene Volpe e Antonio Colasanto e il vincitore Francesco Aquila. I tre ex concorrenti presenteranno tre ricette che gli aspiranti cuochi dovranno riprodurre fedelmente. Infine la Prova in Esterna si svolgerà presso il Museo del Novecento, a Milano, per un omaggio a tre Maestri del secolo scorso e ai loro piatti iconici. A giudicare la prova ci saranno dieci giovani chef stellati: Isabella Potì, Michele Lazzarini, Solaika Marrocco, Paolo Griffa, Arianna Gatti, Andrea Casali, Michela Previtali, Emanuele Lecce, Marta Passaseo e Alessandro Rossi. Chi non supererà la prova si giocherà la permanenza in Masterclass con un Pressure Test lampo. Chi dovrà lasciare la cucina di MasterChef Italia 11?

