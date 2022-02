Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, 11a puntata/ Diretta, eliminato: ospite Berettini

Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, anticipazioni undicesima puntata

Questa sera, giovedì 24 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda l’undicesima puntata di Masterchef Italia 2021-2022. Dopo l’eliminazione di Elena e Federico nella scorsa puntata, sono rimasti 5 aspiranti cuochi nella celebre cucina: Tracy (cameriera, 31 anni), Carmine (studente, 18 anni), Christian (studente universitario, 20 anni), Nicky Brian (designer, 28 anni) e Lia (bancaria, 30 anni). In questa penultima puntata dovranno dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto nella serata finale del cooking show, in onda giovedì 3 marzo. Ospite della serata la stella del tennis italiano Matteo Berrettini. Mentre la prova in esterna si svolgerà presso il ristorante Da Vittorio, gestito dalla famiglia Cerea, tre Stelle Michelin.

Le prove dell’undicesima puntata di Masterchef Italia 11

Si parte con la Mistery Box, in cui i 5 concorrenti avranno la possibilità di riscattarsi per gli errori compiuti durante questa edizione di MasterChef Italia. Nell’Invention Test, invece, affronteranno una avventurosa prova al buio. La Prova in Esterna si svolgerà nella cucina tristellata del celebre ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre Stelle Michelin e tempio della cucina italiana, a Brusaporto (Bergamo). Con loro ci sarà il campione del tennis italiano Matteo Berrettini, in un ruolo inedito e sorprendente lontano dalla terra rossa. Infine ci sarà il Pressure Test che decreterà i nomi dei concorrenti che potranno accedere alla sfide finali: chi, invece, dovrà abbandonare il suo sogno a un passo dal traguardo?

Come rivedere la puntata di Masterchef Italia 11

Ricordiamo che l’undicesima e penultima puntata di MasterChef Italia 11, in onda oggi giovedì 24 febbraio alle 21.15 su Sky Uno, è disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, come le precedenti puntate. Prosegue l’appuntamento giornaliero con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, che vedrà protagonisti gli chef Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli nelle rubriche Due giudici una spesa e #Instafood. Ricordiamo che l’undicesimo MasterChef italiano si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e potrà accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

