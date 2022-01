Masterchef Italia 2021-2022, ed.11 5a puntata/ Diretta e eliminato: cucina povera e la prova in Val di Sole

Masterchef Italia 2021-2022, anticipazioni quinta puntata

Questa sera, giovedì 13 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la quinta puntata di “Masterchef Italia 2021-2022”. Dopo le eliminazioni di Rita, Andrealetizia e Giulia sono rimasti 17 aspiranti cuochi nella celebre cucina: Andrea, Anna, Bruno, Carmine, Christian, Dalia, Elena, Federico, Lia, Mery, Mime, Nicholas, Nicky, Pietro, Polone, Tina, Tracy e Marrella. Anche questa sera a Masterchef Italia 2021-2022 dovranno affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi il grembiule con cucito sopra il loro nome. Si parte con la Mistery Box che porterà i concorrenti alla riscoperta delle radici e dei ricordi dell’infanzia, attraverso l’essenzialità della cucina povera: con cipolle, patate, pane e altri prodotti “umili” dovranno dare vita a un piatto capace di sorprendere i tre giudici. La prima prova permetterà di conoscere meglio i cuochi amatoriali e le loro commoventi storie

Le prove della quinta puntata di Masterchef 2021-2022

Si passa poi alla seconda prova della quinta puntata di “Masterchef Italia 2021-2022”. Nell’Invention Test continua il viaggio nelle radici della cucina: i concorrenti dovranno preparare i piatti del cuore di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, tra ricordi d’infanzia e simpatici aneddoti. Ci sarà poi la seconda prova in esterna della stagione: in Val di Sole, in Trentino, dovranno affrontare un’insidiosa prova a squadre con protagonista il fieno. Infine spazio al Pressure Test: chi riuscirà a proseguire il percorso tra i fornelli di MasterChef Italia? Chi invece dovrà togliersi l’ambito grembiule? Ricordiamo che gli episodi di “Masterchef Italia 2021-2022”, in onda il giovedì sera su Sky Uno, sono sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW.

