Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, 7a puntata/ Diretta: eliminato Bruno o Christian?

Masterchef Italia 11, diretta 27 gennaio 2022: Bruno o Christian?

Giovedì 27 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, tornano i cuochi dell’undicesima stagione di Masterchef Italia 11. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli tornano nella Masterclass per seguire i concorrenti rimasti in gara attraverso le nuove prove che oggi saranno ancora più complicate. Prima però di partire con le nuove prove, il pubblico a Casa scoprirà chi tra Bruno e Christian dovrà abbandonare il programma. Ricordiamo, infatti, che sono loro i peggiori del Pressure Test della scorsa settimana a Trieste.

Subito dopo il nuovo eliminato di Masterchef Italia 2021-2022, ripartirà immediatamente la gara con la prova della Golden Mystery Box. Al suo interno gli aspiranti chef troveranno ingredienti forti per creare piatti che dovranno però essere equilibrati. Da un lato ci saranno l’aringa salata, la carne di pecora, il jalapeno, il peperone rosso e il formaggio francese. Dall’altra parte i toni delicati del carosello, del cottage cheese, dei lamponi, dell’ombrina e della salicornia.

Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, nuovo Skill Test: chi sarà eliminato?

Subito dopo nella nuova puntata di Masterchef Italia 11 sarà poi il momento dell’Invention Test e di un ospite speciale: Lele Usai. Lo chef marinaio, esperto di trasformazione del pesce, con una Stella Michelin al suo ristorante Il Tino a Fiumicino, porterà i suoi piatti in masterclass. Non mancheranno, dunque, le difficoltà, soprattutto perché sarà il momento di un nuovo e temutissimo Skill Test. Tre prove tecniche di Masterchef Italia 11, studiate appositamente dai giudici e dedicate ai prodotti di origine animale, metteranno i concorrenti in grave difficoltà. Chi riuscirà a cavarsela e chi, invece, dovrà abbandonare Masterchef 11?

