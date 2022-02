Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, 9a puntata/ Eliminato e diretta: torna Iginio Massari

Masterchef Italia 2021-2022 ed.11, anticipazioni nona puntata

Questa sera, giovedì 10 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la nona puntata di Masterchef Italia 2021-2022. Dopo l’eliminazione di Dalia e Pietro nella scorsa puntata, sono rimasti 9 aspiranti cuochi nella celebre cucina: Federico, Tracy, Carmine, Mime, Elena, Christian, Nicky, Polone e Lia. Anche questa sera dovranno affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi il grembiule con cucito sopra il loro nome. Ospiti della serata il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari per la sua immancabile prova di pasticceria, uno dei peggiori incubi di ogni edizione, e Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione.

Le prove della nona puntata di Masterchef Italia 11

Si parte con la Mistery Box che questa sera avrà come protagonista l’acqua del mare: la missione sarà creare un piatto tecnicamente ineccepibile usando proprio questa acqua salata che dovrà rappresentare un valore aggiunto per la ricetta. Per l’Invention test della nona puntata di MasterChef Italia 11 arriverà i cucina il temutissimo Iginio Massari, con una prova ad altissima difficoltà tecnica. Il pasticciere è ormai ospite fisso del cooking show, a partire dalla seconda edizione. Ospite dello Skill Test sarà lo chef Terry Giacomello, che ha fatto della cucina un esperimento scientifico. Chi riuscirà a superare le sue tre prove e chi invece dovrà lasciare per sempre la gara? Ricordiamo che l’ultima puntata di Masterchef Italia 11 andrà in onda giovedì 3 marzo.

Come rivedere la puntata di Masterchef Italia 11

Ricordiamo che la nona puntata di MasterChef Italia 11, in onda oggi giovedì 10 febbraio alle 21.15 su Sky Uno, è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, come le precedenti puntate. Prosegue l’appuntamento giornaliero con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno. Come da tradizione, l’undicesimo MasterChef italiano si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e potrà accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il vincitore dello scorso anno è stato il maître Francesco Aquila, di Bellaria Igea Marina.

