Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, pagelle 10a puntata/ Tracy brilla, Elena era ora!

Pagelle Masterchef Italia 2021-2022 ed. 11 della decima puntata: Tracy al top, Nicky Brian zitto zitto è…

Si è chiusa la decima puntata di Masterchef Italia 11. Nel corso di questa puntata tutto è stato sconvolto con i favoritissimi Carmine e Lia a un passo dall’eliminazione. Alla fine, però, si sono salvati e ad abbandonare il programma, nella serata di oggi, sono stati Elena e Federico. Protagonista in positivo della serata è stata Tracy, abile a superare Carmine realizzando in maniera fantastica il piatto proposto da Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10. Il voto per lei questa sera è altissimo: 9. Bene anche Nicky Brian. Zitto, zitto il concorrente è arrivato quasi in finale rappresentando abnegazione e quella sana, eterna voglia di imparare e migliorarsi: 9 anche per lui. Passiamo a Christian: un mondo di idee e tecnica elevatissima. Unica pecca? Scarsa convinzione nei propri mezzi. Voto 8.

MASTERCHEF ITALIA 2021-2022 ED.11, 10A PUNTATA/ Eliminato, diretta: fuori Federico!

Carmine e Lia tra alti e bassi, Elena in preda al panico a Masterchef Italia 11

Nel corso della decima puntata di Masterchef Italia 11 Carmine e Lia hanno vissuto alti e bassi: il salernitano è andato benissimo nel Pressure Test, meno nella Gold Mystery Box e nel seguente Invention Test mentre Lia ha stupito tutti, Valerio Massimo Visentin incluso, nella Gold Mystery Box per poi rischiare l’eliminazione nel Pressure Test. Sono i due migiori, assieme a Tracy, per quanto visto finora ma questa sera hanno vissuto qualche momento di difficoltà. Per entrambi un 7 di fiducia. In questa edizione e anche nella puntata odierna, Federico ha mostrato buone idee ma il giudizio finale dei giudici pesa come un macigno: “Una montagna di ingredienti come se tu volessi sempre riempire un vuoto”: 5,5. Elena invece ha mostrato di non essere all’altezza arrivando in preda al panico nel momento decisivo. Diversi concorrenti (vero Dalia?) meritavano di arrivare più in fondo di lei: voto 4.

LEGGI ANCHE:

Antonio Colasanto, finalista di Masterchef Italia 10/ L'uomo di ghiaccio dello showChi è Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10/ Com'è cambiata la sua vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA