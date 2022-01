Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, pagelle 6a puntata/ Tracy al massimo, Carmine…

Pagelle Masterchef Italia 11: Tracy protagonista della sesta puntata, Dalia e Carmine due talenti

La sesta puntata di Masterchef Italia 11 ha visto come protagonista assoluta Tracy. Vincitrice dell’Invention Test per aver sfornato, e accompagnato, al meglio il pane, di tipo mediorientali, si è poi imposta anche come leader del Team Blu nella sfida in esterna a Trieste, mostrando dunque capacità creative e caratteriali di assoluto livello. E’ senza dubbio lei la migliore degli episodi 11 e 12 di Masterchef Italia 11: voto 10. Bene, molto bene, anche Carmine: il battipagliese con determinazione ha usato in maniera egregia gli ingredienti trovati nella Mystery Box. Bene anche nelle altre prove. “Carmine deve rinascere per fare quello che ho fatto io”, oppure “Carmine ha usato la strategia per indebolire i più forti” e poi “Carmine troppo secchione”. Il suo talento spaventa gli aspiranti chef: voto 9. Benissimo anche Dalia, come al solito: ha una padronanza della tecnica impressionante: non va mai in difficoltà, voto 9 anche per lei.

Nicky spettacolare, Bruno in palese difficoltà a Masterchef Italia 11

Lia, invece, è ormai una certezza a Masterchef Italia 11. Ha idee e tempismo, è una forza della natura. Quando una nasce per fare qualcosa: 8,5. Come dimenticarsi di Nicky: oggi è stato uno spettacolo, specie nel preparare il piatto dell’Invention Test. Aveva il sorriso di chi sapeva di aver fatto qualcosa di incredibile e i giudici l’hanno ben capito, meno Anissa Helou: 8,5. Ritrova, poi, una valutazione convincente e positiva, dopo diverso tempo, anche Tina. Mostra di poter preparare piatti con ogni ingrediente: voto 8. Anche Pietro, in questi due episodi di Masterchef Italia 11, ha mostrato sicurezza e abnegazione: anche per lui un 8. Nonostante qualche piccolo errore arrivano prestazioni confortanti anche da Mery, Polone, Federico e Mime: 7. Chiudiamo con i due concorrenti a rischio eliminazione. Christian è stato palesemente sfortunato nel trovare le cozze nel Pressure Test, tuttavia sembra aver perso quello smalto iniziale: 6. Esce a testa alta dopo aver portato idee e innovazioni Anna: voto 5,5 in questa puntata. Palesemente in difficoltà invece nonostante buone idee Bruno: 5.

