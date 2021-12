MasterChef Italia 2021, ed.11 / Diretta e anticipazioni 16 dicembre: chi saranno i 20 concorrenti?

MasterChef Italia 2021: al via l’undicesima edizione

Questa sera, giovedì 16 dicembre, debutta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now la nuova edizione di MasterChef Italia 11. Riconfermata la giuria dello scorso anno: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L’obiettivo è sempre lo stesso: trovare il miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine della decima edizione è andato a Francesco Aquila. Anche quest’anno la prima fase di selezione è avvenuta online: i candidati si sono mostrati nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi. Solo i più promettenti accederanno i Live Cooking, al centro dei primi due episodi di questa sera. In questa fase gli aspiranti cuochi dovranno realizzare un piatto davanti ai tre chef: serviranno almeno due sì, per accedere alla fase successiva delle Prove di Abilità.

Bruno Barbieri “MasterChef? Edizione spettacolare”/ Cannavacciuolo “noi tre giudici…”

Chi saranno i 2o concorrenti di MasterChef Italia 2021? Le prove da sostenere

I concorrenti di MasterChef Italia 2021 verranno divisi in 3 gruppi, ogni gruppo dovrà affrontare una prova tecnica scelta da uno dei giudici. Anche quest’anno Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli potranno scommettere su un concorrente, firmando il suo grembiule. Chi riuscirà a ottenere il grembiule con il nome e accedere alla Masterclass? Per alcuni concorrenti ci sarà un’ultima chance di conoscere i giudici nella Sfida Finale. La Masterclass di MasterChef Italia 11, composta da 20 aspiranti cuochi, sarà cosmopolita e caratterizzata da un forte respiro internazionale. Composta la classe, inizierà la tradizionale sfida tra Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test. Non mancheranno le prove in esterna: tra le tappe, il Trentino e Trieste.

Ornella, madre Bruno Barbieri/ "Ha scelto mestiere diverso da quello che sognavo io"

Gli ospiti di MasterChef Italia 11: un’edizione ricca di sorprese e grandi ritorni

Anche quest’anno saranno molti gli ospiti che entreranno nella cucina di MasterChef Italia 11, chef stellati e i grandi cuochi internazionali. Tra loro: Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou, esperta di cucina mediorientale; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; tornerà Terry Giacomello; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo. Immancabile il Maestro Iginio Massari. Come da tradizione, l’undicesimo MasterChef italiano si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e potrà accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

LEGGI ANCHE:

Masterchef Italia, al via 11a edizione/ RTL 102.5 media partner per il secondo anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA