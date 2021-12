Masterchef Italia 2021, ed. 11/ Diretta puntata 23 dicembre: oggi i 20 concorrenti della Masterclass

MasterChef Italia 2021: seconda fase di selezioni

Questa sera, giovedì 23 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now va in onda la seconda puntata di MasterChef Italia 2021. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli sono arrivati alla seconda e ultima delle selezioni per trovare i 20 concorrenti che formeranno la Masterclass. Dopo i Live Cooking, è il momento delle Prove di Abilità: gli aspiranti chef che hanno superato la prima fase verranno divisi in tre gruppi, ogni gruppo dovrà affrontare una prova ideata personalmente da uno dei giudici. La prova di Chef Locatelli servirà far emergere l’originalità dei concorrenti, la prova di Chef Barbieri sarà più tecnica, mentre Chef Cannavacciuolo si focalizzerà sul senso estetico e sull’impiattamento. In più Barbieri e Cannavacciuolo potranno apporre la loro firma su un grembiule, come già fatto la scorsa settimana da Locatelli, puntando così su uno degli aspiranti chef.

La MasterClass dell’undicesima edizione

Al termine delle prove i tre giudici di MasterChef sceglieranno i componenti della Masterclass: con il loro consenso unanime, il concorrente guadagnerà finalmente il grembiule con, cucito, il proprio nome. Chi dimostrerà poco sangue fredde e grandi lacune dovrà tornare a casa. I concorrenti che non riusciranno a mettere d’accordo i tre Chef stellati avranno a disposizione un’ultima chance per poter convincere i giudici ed entrare nella Masterclass: la Sfida Finale. Alla fine dei due episodi di oggi, giovedì 23 dicembre, i 20 componenti ufficiali della Masterclass di questa stagione potranno finalmente entrare nella cucina di MasterChef Italia. Ricordiamo che il vincitore si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e ad accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

