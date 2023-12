Masterchef Italia 2023, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Chù fuori, Alice al Pressure test. Vince Antonio

Diretta Masterchef Italia 2023: il commento della terza puntata oggi 28 dicembre

È arrivato il momento degli assaggi dell’Invention Test a Masterchef Italia 2023. Tutti i componenti della Masterclass hanno finalmente la possibilità di presentare i propri piatti di fronte ai giudici. Il concorrente che maggiormente stupisce i giudici e per questo motivo vince la prova è il siciliano Antonio, che sicuramente poco sapeva sia della cucina adriatica che di quella tirrenica. La sua canocchia è ben cucinata e si merita il primo posto.

MASTERCHEF ITALIA 2023, 2A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Alice vince la prima Mystery Box

Tra i piatti più criticati ci sono invece quelli di Sara, rimproverata per il nome del suo piatto, e Niccolò, che ha avuto finora un atteggiamento troppo arrendevole. Le peggiori sono però Chù, che ha messo un’intera testa d’aglio alla base del piatto, e Alice, che aveva inserito un contorno crudo e immangiabile. Quest’ultima ha deciso di non usare la Golden pin e dunque rischia. I giudici però decidono che la prima eliminata di Masterchef Italia 3 è Chù. Alice invece si prende il grembiule nero e dovrà saltare l’esterna, andando direttamente al Pressure Test.

CHI SONO I CONCORRENTI UFFICIALI DI MASTERCHEF ITALIA 2023?/ La Masterclass: ok Michela, Settimino e Beatrice

Invention Test con adriatici contro tirreni

È il tempo dell’Invention Test a Masterchef Italia 2023. Il tema è sfida tra tirreni, rappresentati da Antonino Cannavacciuolo, e adriatici, rappresentati da Bruno Barbieri. Il vantaggio di Eleonora è quello di scegliere il suo schieramento e quello degli altri. La sua scelta, da livornese, ricade sul tirreno. Con lei Valeria, Kassandra, Deborah, Marcus, Nicolò, Anna, Michela, Alberto, Fiorenza. L’adriatico invece va a Chù, Sara, Filippo, Lorenzo, Settimino, Niccolò, Beatrice, Alice, Andrea e Antonio.

Il menu adriatico è sicuramente quello più difficile, anche perché potrà essere preparato in soli 45 minuti. Quello adriatico invece in 60. Kassandra crolla al momento di iniziare a cucinare. “Non mi viene un’idea”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo la consola e la invita a cominciare assaggiando gli ingredienti. La pressione è tanta, dato che questa volta i concorrenti sono a rischio eliminazione. Alice ed Eleonora sono le uniche ad avere a disposizione la Golden pin, che può salvarle. La vincitrice della Mystery Box però decide di non farlo.

Masterchef Italia 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: anche Valeria in squadra! Ora lo stress test

Eleonora vince la Mystery Box

È arrivato il momento degli assaggi della Mystery box di Masterchef Italia 2023. Il primo a essere premiato è Filippo, che ha cucinato un piatto che ha come ingrediente principale il fegato. È dedicato al fratello. La carne, di buona cottura, è un po’ nascita tra nespole e verdure. Lo chef Bruno Barbieri rimane molto contento. Il prossimo è Settimino, anche lui con una versione molto semplice del fegato, definita alla contadina. È un piatto goloso che viene apprezzato.

I giudici non hanno apprezzato invece i piatti eccessivamente minimal cucinati da alcuni concorrenti come Valeria, che non vengono chiamati. Al contrario, viene assaggiato quello cucinato da Eleonora, per la seconda volta. Il suo fegato è alla veneziana ma in una versione rivoluzionata, con salsa di formaggio e finocchi. Lo chef Antonino Cannavacciuolo le fa i complimenti. Il piatto migliore per i giudici è proprio il suo. La concorrente si aggiudica la seconda Golden pin di questa edizione e un vantaggio per l’Invention Test.

Mystery box ispirata al panino al salame

È iniziata la terza puntata di Masterchef Italia 2023. I concorrenti dovranno subito interfacciarsi con una nuova Mystery Box, dopo che la prima è stata vinta da Alice. Anche in questo caso in palio c’è la Golden pin, che permette di salvarsi in una prova a eliminazione. Dopo avere aperto le box, i componenti della Masterclass si trovano di fronte a una sorpresa: un panino al salame.

L’obiettivo della prova è proprio quello di racchiudere in un piatto i diversi sapori di un panino al salame: dolce, salato, piccante e speziato, senza dimenticare la croccantezza. Il tutto utilizzando una serie di ingredienti come coppa di maiale dei nebrodi, cavolo, nespole e fegato. Quest’ultimo ingrediente in particolare non è molto apprezzato da Kassandra, che ammette di non sopportarne neanche l’odore. Nonostante ciò, decide di mettersi alla prova e di usarlo. Anche Settimino fa la stessa scelta. Chissà se pagherà.

Masterchef Italia 2023: anticipazioni e diretta 28 dicembre

Masterchef Italia 2023 non si ferma e anche durante le festività torna in onda per fare compagnia ai telespettatori. Giovedì 28 dicembre, in prima serata, Sky trasmette la terza ed imperdibile puntata della nuova edizione di Masterchef. Dopo la scelta dei concorrenti, la gara è già entrata nel vivo con tutti gli aspiranti chef chiamati a sfoderare il loro talento culinario per conquistare la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Cosa accadrà, dunque, nel corso della terza puntata? Al centro di tutto ci sarà sempre la cucina con i concorrenti chiamati a preparare piatti che riescano a soddisfare il gusto dei giudici non solo dal punto di vista dei sapori, ma anche della vista.

In particolare, questa sera, i concorrenti dovranno affrontare la prima e vera Mistery Box e soprattutto una prova in esterna al sapore del mare che si svolgerà nella splendida cornice di Messina. Chi riuscirà a superare tutte le prove staccando il biglietto per la puntata successiva?

Masterchef Italia 2023: le prove della terza puntata

Dopo un inizio tranquillo durante il quale i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno provato a mettere a loro agio tutti gli aspiranti chef, nel corso della terza puntata di Masterchef Italia 2023, i 20 concorrenti affronteranno la prima e vera Mistery Box. Sotto le misteriose scatole della Mistery Box dedicata alla classica merenda italiana, i concorrenti troveranno gli ingredienti per preparare pane e salame.

L’invention test, invece, sarà dedicvato alla cucina del Mar Tirreno e del Mare Adriatico Spazio, poi, alla prova in esterna che si svolgerà a Messina dove i concorrenti, divisi in due brigate, dovranno cucinare per 40 nuotatori in occasione del 70° anniversario della prima attraversata a nuoto dello Stretto di Messina. I concorrenti della brigata sconfitta dovranno poi affrontare il Pressure Test.

I concorrenti di Masterchef Italia 2023

20 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco nella cucina di Masterchef Italia 2023 per realizzare il sogno di diventare un vero chef e trasformare la propria vita, ma chi sono i concorrenti della nuova edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana?

A sottoporsi al giudizio severo di Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri saranno: Filippo (25 anni) architetto; Niccolò (26 anni) neolaureato in Medicina di Ravenna; Fiorenza (31anni) tecnico di radiologia; Lorenzo (20 anni) marketing manager, Anna (62 anni) farmacista del cosentino; Settimino (61 snni) pizzicagnolo; Beatrice (18 anni) atleta di basket; Marcus (43 anni) svedese casalingo; Chù (22 anni) originaria del Madagascar; Nicolò (19 anni) studente di Giurisprudenza; Deborah (30 anni) team leader; Michela (44 anni) personal trainer; Eleonora (27 anni) cameriera; Kassandra (25 anni) barista; Alberto (33 anni) responsabile di una pescheria; Valeria (52 anni) atleta; Alice (27 anni) grafica; Andrea (34 anni) sommelier; Sara (24 anni) impiegata e Antonio (28 anni) geometra.

Dove vedere in tv e in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia 2023 viene trasmesso ogni giovedì, in prima serata, da Sky Uno, visibile dietro pagamento di un abbonamento. Il talent è sempre disponibile anche on demand e visibile su Sky Go e in streaming può essere visto su NOW, visibile sempre tramite abbonamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA