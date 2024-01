Masterchef Italia 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: duro Skill Test con lo chef Alex Atala

Masterchef Italia 2023, anticipazioni 4a puntata: prima Golden Mistery Box

Oggi 4 dicembre 2023 torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2023. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare i piatti che gli aspiranti chef proporranno nel corso delle prove previste per questa quarta puntata, che partiranno con la prima Golden Mystery Box di questa edizione.

Chi è Alex Atala, ospite a Masterchef Italia 2023/ Chef brasiliano del ristorante stellato DOM

I concorrenti troveranno al suo interno una serie di ingredienti con un unico comun denominatore: il colore giallo. La prova della Golden Box consisterà dunque nel presentare il piatto migliore con tutte le declinazioni del giallo. Riusciranno a creare una portata invitante e originale? Per i concorrenti sarà importante conquistare il voto positivo dei tre giudici perché così potranno salire direttamente in balconata senza dover affrontare l’Invention Test.

Masterchef Italia 2023, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Fiorenza e Chù fuori, Valeria e Alice salve

Masterchef Italia 2023, Skill test con lo chef Alex Atala

Coloro che invece non riusciranno a convincere i tre giudici dovranno dunque affrontare la temibile seconda prova, durante la quale dovranno preparare un piatto a base di baccalà. Ma non è tutto: gli aspiranti chef dovranno creare una ricetta che li racconti e porti a galla dei ricordi molto personali. Chi riuscirà a colpire la giuria e chi invece dovrà abbandonare la cucina di Masterchef Italia 2023?

Per coloro che passeranno allo step successivo, sarà poi il momento del primo Skill Test di questa edizione. Per l’occasione in cucina arriverà lo chef Alex Atala, personalità che arriva da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo due stelle Michelin D.o.m., definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio”. I concorrenti dovranno perciò mettersi alla prova con piatti coloratissimi e dal sapore tropicale: chi non riuscirà a superare i vari step sarà costretto ad abbandonare la cucina di Masterchef.

MASTERCHEF ITALIA 2023, 2A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Alice vince la prima Mystery Box

Dove vedere in tv e in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia 2023 viene trasmesso ogni giovedì, in prima serata, da Sky Uno, visibile dietro pagamento di un abbonamento. Il talent è sempre disponibile anche on demand e visibile su Sky Go e in streaming può essere visto su NOW, visibile sempre tramite abbonamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA