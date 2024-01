Masterchef Italia 2023, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: padel mania e il ritorno di Davide Scabin

Masterchef Italia 2023: anticipazioni e diretta sesta puntata

Come ogni giovedì, oggi 18 gennaio, torna l’immancabile appuntamento con Masterchef Italia 2023. La gara è ormai entrata nel vivo e la finalissima si avvicina. Per i concorrenti ancora in gara le prove da affrontare e superare diventano sempre più difficili. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono sempre più esigenti e i piatti che i concorrenti preparano devono essere assolutamente perfetti per strappare il biglietto per la prossima puntata. La sesta puntata di Masterchef Italia 2023 si annuncia assolutamente infuocata con prove complicatissime e un gradito ritorno.

Padel Mania, Mistery Box di fuoco e il ritorno dello chef visionario Davide Scabin sono gli ingredienti del sesto appuntamento con il talent show culinario più famoso della televisione italiana. Dopo l’eliminazione di Beatrice e Anna nella scorsa puntata, chi dovrà fare le valigie e rinunciare al sogno di diventare uno chef?

Le prove della sesta puntata di Masterchef Italia 2023 e il ritorno di Davide Scabin

Il colore rosso apre la sesta puntata di Masterchef Italia 2023: si tratta di un colore che simboleggia l’amore, la passione, ma anche il pericolo e che, questa sera, sarà l’elemento caratterizzante della Mistery Box che si preannuncia infuocata. L’eccezionale Red Mystery Box regala diverse sorprese ai concorrenti tra cui il ritorno dello chef visionario Davide Scabin, già giudice ombra. Il vincitore della prova otterrà la prestigiosa Golden Pin, mentre chi non supererà la Mistery Box affronterà immediatamente un Pressure Test.

La prova in esterna, invece, si svolgerà in un campo di padel precisamente presso il Padel Club del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano dove si svolgerà il primo torneo di padel di Masterchef a cui parteciperanno Nicola Amoruso e Mark Iuliano, ex calciatori della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgia Cenni, giornalista di Sky Sport, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra, speaker radiofonici di RTL 102.5. La squadra sconfitta affronterà una nuova sfida in cucina che porterà ad un’ulteriore eliminazione.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Le puntate di Masterchef Italia 2023 vengono trasmesse, ogni giovedì, alle 21.15 su Sky, disponibile anche on demand. Con il servizio di Now è possibile vedere, inoltre, anche la diretta streaming del talent show culinario. Sia per la visione su Sky che per quella su Nox è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento.

