Masterchef Italia 2023, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: prova in esterna sui carboni ardenti

Masterchef Italia 2023: anticipazioni e diretta 8a puntata

Manca sempre meno alla finalissima di Masterchef Italia 2023 che torna in onda oggi, giovedì 1° febbraio, con l’ottava puntata che si preannuncia assolutamente imperdibile. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare i nuovi piatti che i cuochi amatoriali prepareranno per strappare il biglietto per la prossima puntata. Quella in onda questa sera sarà la puntata della prima prova lunga una notte. I concorrenti in gara, infatti, saranno alle prese con i lievitati. L’obiettivo sarà realizzare delle pizze perfette per deliziare il palato dei giudici ma anche dell’ospite della prova ovvero Pierluigi Roscioli, Maestro Della Lievitazione All’antico Forno Roscioli Di Roma.

Il maestro fornaio, tuttavia, non sarà l’unico ospite della serata perché a rendere complicate le prove dei cuochi sarà anche Errico Recanati, 1 Stella Michelin Al Ristorante Andreina a Loreto in provincia di Ancona. Quali prove, dunque, dovranno affrontare i concorrenti per conquistare il passaggio alla prossima puntata?

Masterchef Italia 2023: le prove dell’ottava puntata

Per la prima volta nella storia di Masterchef Italia, questa sera, i cuochi dovranno affrontare una prova che li terrà svegli tutta la notte. L’obiettivo dell‘Invention Test è preparare dell’ottima pizza sotto la supervisione del maestro fornaio Pierluigi Roscioli. Prova immancabile del talent show culinario è la Mistery Box che vedrà i cuochi mescolare perfettamente gli ingredienti esattamente come gli artisti fanno con i colori sulla tela. In palio, per il vincitore della prova, l’ultima preziosissima Golden Pin in palio quest’anno.

Anche la prova in esterna sarà molto avvincente. Si svolgerà, infatti, sui carboni ardenti con i cuochi che saranno alle prese con la cucina alla brace. La prova si svolgeràa Foiano della Chiana (Arezzo) dove, ad attendere le due brigate, ci sarà lo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin al ristorante Andreina a Loreto (Ancona), tra i massimi esperti di questo tipo di cucina. La brigata sconfitta affronterà il Pressure Test.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia 2023 va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go, Per seguire le avventure dei cuochi amatoriali del talent chow culinario più famoso della televisione italiana sia in tv che in streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento con Sky o con NOW.

