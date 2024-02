Masterchef Italia 2023, 9a puntata/ Anticipazioni puntata 8 febbraio 2024: sorpresa di Chiara Pavan

Masterchef Italia 2023, anticipazioni nona puntata: una speciale sorpresa per gli chef

Questa sera si rinnova su Sky l’appuntamento con Masterchef Italia 2023. Il programma culinario della Pay tv farà ritorno sulle reti Sky con la nona puntata di questa edizione, ricca di emozioni, ricette gustose e sfide avvincenti. Andiamo a vedere cosa accadrà nella puntata di oggi giovedì 8 febbraio. Nella puntata odierna di Masterchef, i concorrenti rimasti, ora ridotti a 8, si avvicinano sempre di più alla fase finale della competizione. La serata sarà inaugurata da una sorprendente Golden Mystery Box, con una sfida a sorpresa e ingredienti alternativi dal sapore green. In seconda battuta, i protagonisti di puntata affronteranno un nuovo Invention Test che li metterà alla prova nell’uso creativo dell’aglio, un ingrediente sano e benefico che troppo spesso viene sottovalutato.

I giudici di Masterchef Italia 2023 Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno poi in studio due chef insigniti di 1 stella Michelin e 1 stella verde Michelin per un Skill Test dedicato alla cucina eco-friendly. La chef Chiara Pavan, del rinomato ristorante Venissa sull’isola di Mazzorbo a Venezia, condividerà la sua filosofia culinaria incentrata sul rispetto dell’ambiente e sull’uso degli ingredienti locali della laguna del Veneto. Inoltre, lo chef Riccardo Gaspari, del Sanbrite a Cortina d’Ampezzo, porterà sulle tavole di Masterchef i sapori della montagna e il concetto di cucina rigenerativa

Masterchef Italia 2023, chi saranno gli eliminati della puntata?

Anche nel corso della puntata di questa sera di Masterchef Italia 2023 ovviamente non mancheranno le eliminazioni, una delle fasi necessarie per lo svolgimento del programma. Stasera scopriremo chi sarà costretto a lasciare il celebre programma culinario di Sky. Riavvolgendo il nastro di Masterchef Italia 2023, torniamo alla prova in esterna dell’ottava puntata dello show.

Una sfida tra le due brigate, anche sei loro piatite hanno accusato entrambi diverse criticità. I rossi dimenticano una preparazione, i blu sbagliano la scelta della carne. La spesa era spettata infatti alle due capitane, Eleonora e Sara. La situazione è disastrosa per la pasta, quando Kassandra getta per terra la teglia e Settimino si è scordato di servire due commensali. Infine è il momento del pollo di Michela e della tagliata di Antonio. Le cotture dei rossi sono state premiate.

Come vedere in diretta Masterchef Italia 2023

Masterchef Italia 2023 va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre visibili on demand e disponibili su Sky Go.

Per seguire le avventure dei vari chef amatoriali del talent chow culinario più noto della televisione italiana sia in tv che in streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento con Sky oppure con NOW, l’internet tv di Sky











