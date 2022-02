Masterchef Italia ed 11, pagelle 9a puntata 2022/ Carmine e Lia fuori scala! Eliminati…

Masterchef 11, nella puntata n.9 spiccano le prove di Lia e Carmine

Si è conclusa la nona puntata di Masterchef Italia 11. Una puntata ricca di spunti, offerti soprattutto dalla presenza di due super-ospiti come Iginio Massari e Terry Giacomello. Partiamo subito dalle note positive. Ancora una volta troviamo in prima fila Carmine Gorassi e Lia Valetti, autori di prove sbalorditive nel corso della serata. Il salernitana sfoggia creatività e capacità d’attamento vincendo la prova “Mystery Box” azzeccando l’utilizzo opportuno con l’acqua di mare. La concorrente invece è stata tra le migliori in ogni prova confermando un livello di preparazione molto elevato: per entrambi stasera c’è un 10 in pagella. Bene, benissimo anche Nicky Brian Pereira: in netta ripresa dopo un inizio difficile, il romano sta progressivamente mostrande idee e coraggio. Il suo voto è 9,5. Dopo loro tre, decisamente più attenti e tecnici stasera arrivano gli altri. Tracy Eboigbodin ha proposto la consueta fantasia, accompagnata da un sorriso sicuro: 8.

Masterchef 11, Mime e Polone salutano i compagni

Nel corso della nona puntata di Masterchef 11 abbiamo potuto ammirare le gesta dei concorrenti rimasti in gara. Va certamente sottolineata la prova di Christian Passeri, il quale in ogni prova propone una carellata di idee geniali che purtroppo non sempre trovano la loro concretizzazione. Voto 7,5. Questa sera Elena Morlacchi i è mostrata poco a suo agio con le prove ma poi è riuscita a cavarsela trovando il piatto giusto che le ha consentito la sufficienza piena: 6,5. Purtroppo stasera i telespettatori di Sky Uno hanno dovuto salutare uno dei concorrenti più amati: Mime Kataniwa. Come sottolineato dai giudici, qualche lacuna di troppo è chiaramente emersa. Tuttavia l’italo-giapponese anche nella puntata odierna ha dimostrato di avere un repertorio di combinazioni notevole: 6. Negativa invece la serata di Gabriele “Polone” Policarpo, il quale ha abbandonato il programma dopo l’Invention Test, curato da Iginio Massari: 5.

