Masterchef Spagna, Claudia Ferranti umiliata ed eliminata/ Giudici: “Fa schifo”

Masterchef Spagna, Claudia Ferranti eliminata: la prova

Claudia Ferranti, attrice italiana residente a Madrid, è stata eliminata da Masterchef Spagna. L’attrice si è scontrata con Ana, una cameriera, che ha avuto la meglio. Le due concorrenti si sono sfidate nel “pressure test” prova ad eliminazione in chiusura del talent show.

Ma in cosa consisteva questa prova? Le concorrenti dovevano cimentarsi nella preparazione del gyoza, raviolo giapponese ripieno di carne o verdure. Oltre alla classica giuria di Masterchef Spagna, si è aggiunto un giudice esterno, Yong Wu Nagahira, proprietario del rinomato ristorante Ikigai Flor Baja. Claudia Ferranti ha perso la sfida ed è dovuta tornare a casa a mani vuote. La concorrente italiana, però, è stata umiliata eccessivamente dai giudici che hanno rivolto parole molto dure all’attrice.

Masterchef Spagna, Claudia Ferranti umiliata dai giudici

Non è stata una buona giornata per l’italiana Claudia Ferranti che è stata eliminata e umiliata dai giudici di Masterchef Spagna. Il ristoratore Yong Wu dopo aver assaggiato il piatto dell’attrice ha chiesto un tovagliolo per sputarci sopra il raviolo ripieno: “Sarò leggero. Fa schifo. Il ripieno è quasi assente e la pasta è cruda“ ha affermato il giudice.

Claudia Ferranti, che si sentiva già insicura su questo piatto, è stata valutata anche da Jordi Cruz che ha dichiarato: “Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all’interno della pasta la tecnica non è stata ben eseguita e c’era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all’altezza di questa prova“. Ai giudizi severi degli esperti si è aggiunta la giudice Samantha Vallejo-Nágera: “Qui ho visto molta recitazione e poca cucina“.

