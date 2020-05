Mastrogiacomo: “Conversione è vera vittoria per rapitori”/ “Ma capisco Silvia Romano”

Pubblicità

Daniele Mastrogiacomo, inviato de La Repubblica, fu rapito nel 2007 dai talebani in Afghanistan e dunque poche persone possono come lui immaginare cosa abbia vissuto Silvia Romano nei suoi 18 mesi di prigionia. Mastrogiacomo ha dunque scritto un articolo per Repubblica rievocando la propria esperienza: il giornalista rifiutò di convertirsi all’Islam in una prigionia d’altronde assai più breve.

Mastrogiacomo dunque scrive che capisce Silvia Romano: “Restare prigioniera di un gruppo di jihadisti, isolata dal mondo per 18 mesi, avvolta dal vuoto, dall’idea che possono ucciderti da un momento all’altro, è più di un incubo. È l’attesa costante di una sentenza che non arriva mai. Quella che decide il tuo destino. Non c’è futuro, c’è solo presente. E il presente è fatto di tante piccole cose, sentimenti, emozioni, pensieri che si accavallano, a cui ti afferri come fossero gli ultimi”.

Mastrogiacomo ricorda che fu prigioniero dei talebani del mullah Dadullah Akund per due settimane che gli sembrarono un’eternità: “Posso solo immaginare cosa sia stato per Silvia trascorrere un anno e mezzo in quelle condizioni“. Un cambiamento di vita e spirito, sempre a contatto con una realtà che non è la tua, con persone che non conosci, molto diverse da te. Molto interessante è capire dalle parole di Daniele Mastrogiacomo chi è l’ostaggio dal punto di vista dei suoi rapitori: “Ti conservano come un tesoro da scambiare ma ti disprezzano perché sei un takfir, un miscredente. Di cui in fondo nello stesso tempo hanno paura e nutrono odio”.

MASTROGIACOMO: PER RAPITORI CONVERSIONE VALE UNA VITTORIA

La religione “domina l’ambiente che ti circonda, scandisce le tue giornate, segna i 5 momenti della preghiera, quando e come mangi, quando parli, quando dormi, quando ti sposti con i miliziani da una prigione all’altra – ricorda ancora Mastrogiacomo -. Per loro ottenere l’adesione all’islam da parte di un non musulmano è una vittoria. Molto più di un sequestro e del riscatto che incassano. I soldi spesso sono l’ultimo tassello di un’operazione che punta ad altro. A uno scambio di prigionieri, come nel mio caso, più rilevante da un punto di vista politico. Così, ottenere la conversione di un prigioniero è lo scettro che puoi agitare con i tuoi compagni di battaglia e con il resto del mondo”.

Più dei soldi, più degli obiettivi politici, la conversione è la vera vittoria per loro: “Nessuno ti obbliga ma ci sono fortissime pressioni psicologiche. La fede religiosa è una cosa seria, soprattutto per chi la sente, la pratica e ne fa un fondamento della propria esistenza”.

A queste pressioni Silvia Romano è stata esposta per un periodo ben più lungo rispetto a Daniele Mastrogiacomo: una settimana dopo il suo sequestro, il giornalista fu portato davanti al vice comandante Alì, che gli parla dell’Islam e gli annuncia un regalo, pronto ovviamente in caso di conversione.

MASTROGIACOMO: CAPISCO SILVIA ROMANO

Daniele Mastrogiacomo ricorda così il tentativo di conversione: “Mi spiega che devo fare una scelta. Ci sono tutte le premesse perché io possa diventare un buon credente. Lo dice con entusiasmo. Rispondo prudente. Temo una trappola, più che un lavaggio del cervello. Gli chiedo se ritiene giusto che una mia conversione avvenga adesso che mi trovo isolato e in condizione di cattività”.

Per Alì sarebbe un successo enorme, che gli farebbe onore e che forse consentirebbe la sua liberazione. Arriva dunque il capo, Haji Lalai, che gli porge un piccolo registratore, sul quale ascoltare per ore intere il Corano. Ci sono incise le 114 sure in arabo e sullo schermo appare la traduzione inglese. “Il comandante mi invita a usarlo e a seguire le scritte che scorrono sul display. Le sentirò per tutto il pomeriggio” tra l’ammirazione dei giovani miliziani per un regalo che considerano un privilegio.

Il registratore lo accompagnerà per gran parte del sequestro: “Mi aiuterà a superare i momenti di panico e durante l’angoscia che mi aggrediva pensando che ero a un passo dall’esecuzione di una sentenza, visto che eravamo appena stati condannati a morte. Tutto questo non è bastato a convertirmi. Se lo avessi fatto mi sarebbe sembrato una pura ipocrisia per salvarmi la pelle”. Mastrogiacomo comunque giustifica la scelta di Silvia Romano: “In 18 mesi avrà avuto tempo e modo di riflettere. Di immergersi nell’islam e di abbracciarlo. C’erano tutte le condizioni per farlo. Se oggi indossa la jilbab, insiste nel portarla, è perché convinta della sua conversione. Ha compiuto la sua scelta. Io ho fatto la mia. E questo ci rende entrambi liberi”.



