Matematica-fisica, Maturità 2019 Seconda Prova/ Traccia Scientifico: problema quesiti

Se la Prima Prova aveva spaventato e tenuto in ansia i maturandi di tutta Italia, la Seconda Prova della Maturità 2019 non è da meno specie per gli studenti del liceo Scientifico che da quest’anno vedono la “rivoluzione” della traccia mista con problema di matematica e fisica assieme. I quesiti non saranno più 10 come negli scorsi anni bensì 8 di cui 4 saranno quelli da scegliere per poter sostenere l’esame di Stato Miur dopo aver svolto uno dei due problemi proposti (5 dei quesiti saranno di matematica mentre 3 saranno di fisica). I temi delle domande dopo il problema da svolgere riguarderanno funzioni, superficie sferica di equazione, calcolo delle probabilità, moto rettilineo e campo magnetico: ogni maturando avrà a disposizione un massimo di 6 ore per venire a capo della problema e dei quesiti, ma anche i più veloci non potranno abbandonare l’aula prima che siano almeno trascorse almeno tre ore dal via della seconda prova d’indirizzo. Proprio per le novità apportate in questa “nuova” Maturità, il Ministero nelle simulazioni – e molto probabilmente anche nell’Esame di Stato in partenza tra qualche ora – si è dimostrato parecchio abbordabile come richieste: come nota il Corriere della Sera, a gennaio il Miur ha anche pubblicato dei quadri di riferimento in cui sono indicati tutti e solo gli argomenti che potranno comparire all’esame. Ebbene, non vi saranno di sicuro i volti dei solidi di rotazione che invece erano presenti nelle maturità passate: il tempo resta sempre di 6 ore ma occorrerà dare sempre una giusta rilettura specie ai quesiti per non incorrere in errori di troppo sul lato fisico, più “semplice” della matematica e proprio per questo spesso fruitore di errori marchiani e sviste evitabili.

MATEMATICA-FISICA: IL TOTOTRACCIA DELLA MATURITÀ 2019

Difficile come sempre fare previsioni nel merito della Seconda Prova allo Scientifico, anche perché gli argomenti sono molto settoriali e spesso la stessa opinione pubblica assieme ai focus dei siti specializzati si concentrano sui temi e gli autori del Classico, lasciando più “sguarnite” le informazioni e statistiche in merito al più complesso da prevedere esame di matematica. Per di più da quest’anno con l’introduzione della “Seconda Prova mista” la presenza di fisica rende ancora più imperscrutabile e imprevedibile l’accoppiata matematica-quesiti fisici presenti nella traccia consegnata a minuti ai ragazzi del Liceo Scientifico: si può però dire con certezza che i due problemi, come confermato dal Miur con le simulazioni degli scorsi mesi, saranno strutturati il primo con una funzione matematica astratta poi contestualizzata con un argomento di fisica (per esempio una carica elettrica o un campo magnetico); nell’altro invece si parte da una situazione fisica per poi chiedere allo studente di ricavare una funzione. Nello specifico, lo scorso 2 aprile il Ministero propose agli studenti dello Scientifico queste tematiche-richieste: nel Problema 1 si parte con due questioni di Fisica, correnti costanti su due fili paralleli: intensità del campo magnetico e moto da trovare attraverso la Matematica. Seguono poi un grafico di una funzione e il calcolo di un integrale: nel Problema 2 invece prima ci trovano due domande di Matematica e poi di Fisica (calcolare un campo magnetico e una resistenza elettrica). Negli 8 quesiti forniti, 5 sono in ambito matematico e 3 in tema fisico.

CONSIGLI PER TRACCIA SECONDA PROVA SCIENTIFICO

Un ripasso “dell’ultima ora” prima della Seconda Prova – ma anche di qualsiasi esame, non solo la Maturità – si sa, non è quasi mai cosa buona e giusta: troppa tensione, formule che si incrociano nella propria testa e la netta sensazione di non riuscite a ricordarsi niente. In realtà non è vero niente, nel momento della prova quando poi la traccia sarà sui vari banchi, anche quel poco studiato si riesce a metterlo in pratica e un foglio in bianco capita forse una volta ogni un milione di studenti, quindi si può stare abbastanza tranquilli su questo. Se proprio però è necessario per i maturandi fare uno sforzo di ripasso, allora ecco qualche ultimo consiglio “pratico”: funzioni, limiti e formule legate agli studi di funzione sui quali ci si è esercitati nel corso delle tante simulazioni della Seconda Prova di Matematica e Fisica di quest’anno. Utili potrebbero essere anche i capitoli sulla Geometria euclidea e quella analitica, oppure la Goniometria e la Trigonometria, per arrivare fino alle Equazioni, le distruzioni e gli Integrali definiti e indefiniti: per quanto riguarda i quesiti di Fisica, possibili temi potrebbero essere funzioni con superficie sferica di equazione, calcolo delle probabilità, moto rettilineo e campo magnetico.

LE TRACCE NEGLI ANNI PASSATI

Lo scorso anno la Seconda Prova del Liceo Scientifico fu considerata dai maturandi stessi come “più semplice” rispetto alle prove degli anni passati, anche se si rivelò non così immediata nella comprensione dei testi dei due problemi presentati. Sempre tenendo conto che non vi erano elementi di Fisica che invece verranno immessi nella traccia “mista” in dote ai maturandi per la Seconda Prova di oggi, nel 2018 il Miur consegnò due problemi di cui uno pratico e l’altro teorico. Nel primo caso bisognava riprogrammare una macchina per mattonelle: il maturando doveva individuare la funzione matematica che permette allo stesso macchinario di realizzare la produzione di mattonelle, per fare in modo che una parte di esse sia di colore grigio, e un’altra invece di colore bianco. Secondariamente lo studente doveva anche riprogrammare lo stesso macchinario, per costruire una piastrella che abbia un disegno più elaborato. Il secondo problema invece era uno studio di funzione “più classico” ma dai calcoli non così immediati, come precisarono gli esperti professori contattati durante la maratona Seconda Prova dello scorso anno: infine, tra le 10 richieste del Miur nei quesiti finali vi era quella di dimostrare che il volume di un cilindro iscritto in un cono è minore della metà del volume del cono, il calcolo di grandezza di una staccionata e un problema coi dadi.



