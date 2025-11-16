Mateo Retegui ha una fidanzata? L'attaccante allontana il gossip

Tra i calciatori dell’Italia di Gennaro Gattuso non possiamo non citare Mateo Retegui, l’attaccante ex Atalanta e Genoa che ha militato due anni nel campionato italiano è poi sbarcato in Qatar. Non si hanno grandi informazioni riguardo alla vita privata del centravanti argentino, che non ha mai amato i riflettori e preferisce invece parlare sul campo e con i gol, invece che con le chiacchiere da gossip.

In una delle sue rare uscite nelle quali ha parlato di vita privata, Mateo Retegui, oltre a spendere parole speciali per la sua famiglia, ha ammesso di avere due pelosetti, due cani che hanno rubato il suo cuore e ai quali l’attaccante è molto legato. Parliamo di Greta e Mia ma anche della sorella Micaela, a dire di Retegui sarebbero le tre persone più importanti della sua vita. Di una presunta fidanzata, Mateo Retegui non ha mai parlato invece, preferendo respingere le voci sulla sua vita privata.

Fidanzata Mateo Retegui, chi è? L’attaccante spegne i riflettori del gossip

Della sua vita privata l’attaccante argentino preferisce non parlare e non è facile comprendere se ci sia una ragazza in questa sua fase di carriera. Il giocatore ex Genoa e Atalanta sui social posta foto del suo lavoro, momenti salienti di partite e poco delle sue questioni più intime, a dimostrazione del fatto che Retegui preferisca pensare al calcio che alle questioni di cuore, almeno in questa fase della vita.

Anche nel corso delle varie interviste concesse l’ex attaccante del Genoa preferisce soffermarsi sul calcio giocato e non sulle questioni private, una scelta dettata dalla voglia di concentrarsi unicamente sul lato professionale di Retegui.

