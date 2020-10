Matera eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Domenico Bennardi: nomi consiglieri e seggi

«Ha vinto la verità, hanno vinto i contenuti, hanno vinto le idee, ha vinto la cenerentola della politica. Ci davano il terzo posto, siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio», così il neo eletto sindaco di Matera Domenico Bennardi, esponente M5s che grazie all’accordo con il Centrosinistra (e il probabile “travaso” di voti dagli elettori Pd) ottiene i 20 seggi per formare la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale nella città della Basilicata. I 30 nuovi consiglieri vedono la suddivisione in 20 M5s-Volt-Verdi-Matera Sud, 6 per il Centrodestra, 3 per il Centrosinistra e 1 per Pasquale Doria, candidato di Matera Libera e Matera Civica: al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 a Matera ha trionfato Bennardi con il 67,54% pur essendo arrivato secondo al primo turno di 2 settimane fa. Sconfitto il candidato del Centrodestra, Rocco Luigi Sassone (32,46%): questa la suddivisione dei seggi, con 11 al M5s, 4 a Volt e Europa Verde, 1 per Matera 3.0; al Cdx 2 seggi per Forza Italia e Fdi, 1 per Lega, Matera Insieme. 2 seggi per Pd, 1 per Matera Schiuma e il trentesimo seggio finisce a Pasquale Doria. «Oggi abbiamo fatto la rivoluzione nel cambiare il modo di pensare la politica, avvicinando al voto persone che non andavano a votare da anni. Abbiamo portato entusiasmo tra i cittadini, la gente oggi non ha votato più chi ha più soldi. Avremo undici donne in consiglio comunale, una rivoluzione civile e garbata. Abbiamo fatto la storia», commenta il sindaco eletto Bennardi in diretta Facebook.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE MATERA: TUTTI I NOMI

Ecco dunque il nuovo Consiglio Comunale eletto a Matera dopo i risultati ufficiali del secondo turno di Amministrative 2020 nella seconda città della Basilicata. La maggioranza con il sindaco Bennardi guadagna 20 seggi per la guida del Consiglio, con i consiglieri che ottengono la poltrona grazie alle preferenze di due settimane fa: Antonio Materdomini, Francesco Salvatore, Milena Tosti, Angela Caldarola, Gianfranco Losignone, Emanuele Pilato, Milia Parisi, Filomena Fiore, Tiziana De Palo, Nicola Stifano, Mimma Carlucci (M5s); Michele Paterino, Liborio Nicoletti, Mariacristina Visaggi e Paolo Di Lecce (Volt); Gianfranco De Palo, Biagio Iosca, Mario Montemurlo, Lucia Anna Stigliani (Europa Verde); Cinzia Scarciolla per Matera 3.0. All’opposizione invece vanno 12 seggi, ecco i nomi dei nuovi consiglieri oltre al candidato sconfitto Rocco Luigi Sassone: Adriana Violetto, Nicola Casino (Forza Italia); Augusto Toto, Mario Morelli (FdI); Francesco Lisurici (Lega); Tommaso Perniola e Carmine Alba (Pd); Angelo Cipolla (Matera sempre insieme); Marina Susi (Matera per Giovanni Schiuma), più ovviamente eletti anche lo stesso Schiuma e Pasquale Doria.



