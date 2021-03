Materazzi vs Nedved/ “Nove scudetti? I miei figli hanno visto Champions e Mondiale”

Il campionato di Serie A è fermo ed allora sono gli sfottò a tenere banco per ingannare l’atesa del ritorno alla lotta per lo scudetto: se i protagonisti sono Pavel Nedved e Marco Materazzi in un “eterno” derby d’Italia tra Juventus ed Inter, ecco che il duello attira-commenti sui social è servito. Pavel Nedved, attuale vice-presidente della Juventus, nel corso di una intervista rilasciata a Dazn ha voluto soottlineare con orgoglio la straordinaria striscia di nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus nell’ultimo decennio, anche se questa serie è più che mai a rischio dopo lo scivolone casalingo contro il Benevento che ha decisamente allontanato la Juventus dal decimo scudetto consecutivo: “Mio figlio era alle scuole mnedie e ora guida la macchina e va all’università, e lo scudetto è ancora nostro”. Il dominio in Italia rivendicato da Nedved per la Juventus, Materazzi risponde con successi internazionali, azzurri e nerazzurri.

MATERAZZI VS NEDVED, BATTUTE SUI TITOLI VINTI

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, campione del Mondo nel 2006 e membro dell’Inter del Triplete del 2010, ha infatti replicato così: “Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE (in maiuscolo nel post, ndR) anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita”, è la frecciatina che Marco Materazzi rivolge a proposito della ormai altrettanto storica difficoltà della Juventus in campo internazionale. Materazzi invece ha vinto la Champions League con l’Inter e il Mondiale con l’Italia, dunque ecco l’affondo: “I miei figli hano visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI !!!”, con tanti di cuoricini nerazzurri e bandiera italiana per ribadire il concetto. Sfottò tutto sommato simpatici, ma che hanno infiammato i tifosi sui social: e questo campionato come finirà?

