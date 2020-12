MATERIALI EDILI/ Da Ediliamo convenienza e top brand

Ediliamo è lo store digitale che mette a disposizione di privati e aziende 130 prestigiosi brand dell’edilizia ai migliori prezzi. Una proposta che coniuga qualità, convenienza e affidabilità, grazie al know-how maturato in oltre 50 anni nel settore delle rivendite tradizionali e sette anni di presenza sul mercato elettronico. Ma anche spedizioni veloci, pronta consegna per oltre 9.000 prodotti, sconti e promozioni esclusive per gli iscritti al portale.

La selezione di sanitari Catalano, azienda italiana operativa sul mercato dal 1967, presente su Ediliamo.com, ad esempio, è composta da wc e bidet sospesi e a terra, lavabi e piatti doccia. Decine di articoli che si adattano ad ogni genere di arredamento, con tante alternative quanto a stile e dimensione.

Ma i sanitari Catalano sono solo una sezione di Ediliamo, l’e-commerce che raccoglie i migliori marchi dell’arredobagno e dell’edilizia. Sono infatti proposti attrezzature e materiali per l’edilizia firmati da brand del calibro di KeraKoll, Scrigno, Fila, Mapei, Knauf, DeWalt e Usag. Mentre nelle sezioni “Bagno” e “Rubinetteria bagno” troviamo Flaminia, Grohe, Zucchetti, Stella, Ritmonio, Cielo Ceramica e Bossini.

A guidare la piattaforma sono l’esperienza maturata in oltre mezzo secolo nel settore delle rivendite tradizionali, grande passione per il mondo dell’edilizia e un profondo rispetto per il cliente. Sono infatti assicurati pagamenti tracciabili (carta di credito, bonifico bancario, PayPal, Scalapay) e la protezione dei dati per le transazioni effettuate online.

Non solo. Affinché i prodotti arrivino a destinazione in perfette condizioni, per ogni spedizione sono selezionati accuratamente gli imballi. Vengono utilizzati materiali antiurto, bancali e casse di legno.

Alle prerogative di un’offerta di grande qualità e con tantissime alternative in pronta consegna, Ediliamo unisce altri aspetti che decidono una customer experience unica. Perché? Il cliente è accompagnato nell’acquisto, e in fase post-vendita, da un’assistenza in grado di fornire consulenza tecnica e supporto.

In un click o un tap sullo schermo del proprio smartphone vengono poi messi a disposizione 9.000 prodotti in pronta consegna, recapitati a casa del cliente in appena 48 ore. C’è di più. È applicata la politica “soddisfatti o rimborsati”, a fronte di un’offerta incentrata sui migliori marchi del settore edilizio.

Vuoi cogliere i tanti sconti imbattibili, anche oltre il 60%? Non lasciarti scappare l’acquisto che stavi cercando, digita www.ediliamo.com!



© RIPRODUZIONE RISERVATA