Materie seconda prova Maturità 2022/ “Matematica-scientifico, latino al classico”

I RUMORS SULLE MATERIE DELLA MATURITÀ 2022

Secondo quanto anticipato da “La Repubblica” il Miur avrebbe disposto le materie della seconda prova per l’Esame di Maturità 2022: dopo che negli scorsi giorni l’ordinanza sui prossimi Esami di Stato è stata inviata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tornano gli scritti, con una prima prova nazionale (tema d’italiano) e una seconda a discrezione delle commissioni – ecco spuntare le prime indiscrezioni circa le materie che verranno scelte da qui a pochi giorni.

Un ritorno alla tradizione per il primo esame di Maturità in presenza dopo due anni di pandemia: matematica per il liceo scientifico, versione di latino per il liceo classico. Nel primo caso, gli studenti dovranno affrontare 2 problemi e 8 quesiti di carattere logico-matematici, durata complessiva tra le 4 e le 6 ore. Il candidato dovrà risolvere un solo problema e 4 quesiti tra quelli proposti. Per il classico invece la seconda prova sarà divisa in due frazioni: nella prima la prosa in latino con lunghezza 10-12 righe da tradurre, poi successive 3 domande «relative alla comprensione e interpretazione del brano, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale», si legge nel decreto Miur del 2018, sempre che non vengano modificato in sede di decreto finale per la Maturità 2022.

MATERIE SECONDA PROVA: TUTTI GLI ALTRI INDIRIZZI

Sempre secondo le bozze del Miur inviate al Cspi – e giunte in mano a “La Repubblica” – le materie previste per gli altri indirizzi della Maturità 2022 sarebbero le seguenti: Scienze umane nell’omonimo liceo, Lingua straniera 1 al liceo linguistico, Economia aziendale all’ex tecnico commerciale (ora tecnico economico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing), Elettrotecnica e elettronica nell’omonimo indirizzo del tecnico industriale. Il calendario delle prove d’esame per l’anno in corso dovrebbe essere confermato nel seguente: prima prova – tema d’italiano, l’unica prova a carattere nazionale – mercoledì 22 giugno dalle 8.30 (durata 6 ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica, giovedì 23 giugno 2022 sempre alle 8.30 (durata 4-6 ore). Per quanto riguarda invece la valutazione, gli scritti peseranno 20 punti ciascuno nel voto di maturità, stesso punteggio per il colloquio orale; saranno invece di 40 punti i crediti racimolati nei tre anni precedenti.

