Maternità anticipata autonome/ Requisiti e come fare domanda telematica

Per far fronte alla maternità anticipata autonome, si dovrà osservare la nuova procedura informatica aggiornata dall’INPS negli ultimi tempi. Vedremo come andrà presentata l’istanza per poter ottenere il consenso di congedo.

Negli ultimi giorni, l’INPS, ha pubblicato le istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica di indennità anticipata di maternità, destinata però, a tutte le gravidanze a rischio delle lavoratrici autonome.

Maternità anticipata autonome: come funziona?

La maternità anticipata delle autonome, può essere autorizzata fino ad un massimo e non oltre, di due indennità mensili rispetto alla data del parto. Questo, a patto che si abbia la capacità di comprovare la situazione critica, o gravosa della donna incinta.

Si fa riferimento ad esempio, alle situazioni più complicate. Ad esempio, quelle in cui sono presenti delle forme morbose che possano compromettere lo stato di gravidanza. In base al decreto legislativo n.105/2022, possono essere accettate tutte quelle domande che meno recenti, purché la decorrenza non sia oltre il 13 agosto del 2022.

Il messaggio dell’INPS numero 572 del 7 febbraio 2023, è quello con la quale l’ente ha dichiarato lo step della maternità anticipata delle lavoratrici autonome. Ecco i possibili canali per poter procedere:

Sito ufficiale dell’INPS; Call center intregato. Si dovrà chiamare il numero 803 164 (senza costi da rete fissa), oppure lo 06 164 164 (per i telefoni cellulari la rete è a pagamento, o in base alle condizioni contrattuali dei gestori telefonici). Intermediari o enti di patronato.

La procedura telematica prevede l’autenticazione tramite SPID (purché sia di almeno il 2° livello), oppure tramite credenziali della Carta di identità elettronica, o ancora mediante Carta nazionale dei servizi (CNS).

Ecco gli step –> accesso al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”. Da questo momento, si può selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e selezionare la spunta, nella pagina “Dichiaro”, e poi far click sull’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.











